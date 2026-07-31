Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Casio выпустила часы-кольцо CRW-H001M-8 со встроенным дисплеем и трекером здоровья
Casio представила в Китае часы-кольцо CRW-H001M-8 со встроенным дисплеем для отображения времени. Смарт-кольцо отслеживает пульс, кислород в крови, сон, активность и температуру тела.
реклама

Casio выпустила необычный гаджет — часы-кольцо со встроенным дисплеем. Модель CRW-H001M-8 показывает время и отслеживает состояние здоровья. В отличие от большинства умных колец, для просмотра времени не нужен смартфон.

Смарт-кольцо имеет размеры 25,3 х 19,5 х 6 мм и весит 19 граммов. Корпус сделан из керамики и нержавеющей стали с защитным минеральным стеклом. Часы водонепроницаемы для повседневного использования и предназначены для пользователей с внутренним диаметром кольца около 20,1 мм.

реклама

Часы-кольцо измеряют пульс, уровень кислорода в крови, температуру тела, отслеживают сон, шаги, сожженные калории и тренировки. В приложении доступны дневники тренировок, отчеты по здоровью и календарь менструального цикла. Также есть виброоповещения о звонках, уведомлениях, будильниках и напоминаниях.

Дополнительные функции: мировое время, секундомер, будильник, автоматический календарь, подсветка и переключение между 12- и 24-часовым форматом. Заряда смарт-модуля хватает на 4–6 дней работы, в режиме ожидания — до 25 дней. Отдельная батарея для дисплея, по заявлению Casio, служит около двух лет. Продажи и послепродажное обслуживание пока доступны только в Китае.

#китай #casio #фитнес-трекер #crw-h001m-8 #часы-кольцо
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатель открыл в пункте выдачи Wildberries коробку RTX 5070 Ti и обнаружил в ней бутылку с водой
В Подмосковье начали бороться с борщевиком на частных участках за счёт их владельцев
Потребовались технические модификации двигателей Rolls-Royce для 24-часового полёта Airbus A350
Международные инспекторы проверили на безопасность единственную в мире плавучую АЭС
Прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз благодаря развитию искусственного интеллекта
Археологи обнаружили в горном поселении Турции обсидиан возрастом 5000 лет
ИИ взялся за языки, которые не могли разгадать столетиями — что из этого вышло
Не имеющие в мире аналогов пожарные российские вертолёты Ка-32 простаивают в Испании
Новая игра Naughty Dog рискует стать самой дорогой в истории Sony — бюджет может превысить $600 млн
Volkswagen планирует сократить сотрудников до 100000 — Audi полностью закроет завод, выпускающий A8
Продажи Galaxy Z Fold 8 превысили ожидания — у Samsung заканчиваются запасы смартфонов
Tom’s Hardware сравнили DDR4 и DDR5 в играх и оценили актуальность старой памяти в сборках 2026 года
Sony столкнулась с проблемой во время подготовки к релизу GTA VI
Microsoft заработала $3,2 млрд на инвестициях в Anthropic, но с OpenAI не всё так однозначно
Kawasaki запустила разработку ездового робота CORLEO совместно с NVIDIA
Процессор Nova Lake-S получит встроенную графику с 12 ядрами Xe3P, которая будет потреблять до 65 Вт
Вскрытие гробницы короля Казимира IV Ягеллона привело к гибели 15 исследователей
Крупнейший в мире автовоз доставил рекордное количество машин за один рейс – 7738 авто Tesla
Brabus и Sunreef Yachts выпустили роскошный футуристичный катамаран Ultima 55 с эффектом полёта
Информатор раскрыл предварительные цены Galaxy S26 FE во Франции

Популярные статьи

«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter