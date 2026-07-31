Casio представила в Китае часы-кольцо CRW-H001M-8 со встроенным дисплеем для отображения времени. Смарт-кольцо отслеживает пульс, кислород в крови, сон, активность и температуру тела.

Casio выпустила необычный гаджет — часы-кольцо со встроенным дисплеем. Модель CRW-H001M-8 показывает время и отслеживает состояние здоровья. В отличие от большинства умных колец, для просмотра времени не нужен смартфон.

Смарт-кольцо имеет размеры 25,3 х 19,5 х 6 мм и весит 19 граммов. Корпус сделан из керамики и нержавеющей стали с защитным минеральным стеклом. Часы водонепроницаемы для повседневного использования и предназначены для пользователей с внутренним диаметром кольца около 20,1 мм.

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Часы-кольцо измеряют пульс, уровень кислорода в крови, температуру тела, отслеживают сон, шаги, сожженные калории и тренировки. В приложении доступны дневники тренировок, отчеты по здоровью и календарь менструального цикла. Также есть виброоповещения о звонках, уведомлениях, будильниках и напоминаниях.

Дополнительные функции: мировое время, секундомер, будильник, автоматический календарь, подсветка и переключение между 12- и 24-часовым форматом. Заряда смарт-модуля хватает на 4–6 дней работы, в режиме ожидания — до 25 дней. Отдельная батарея для дисплея, по заявлению Casio, служит около двух лет. Продажи и послепродажное обслуживание пока доступны только в Китае.