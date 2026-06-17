Илья Рыбальченко заявил, что молния не «следует» за сигналом смартфона, устройство не может ни усилить, ни ослабить последствия удара.

Статистически, в России летом наблюдается наибольшее количество гроз. Рекомендуется во время грозы отключать электроприборы от сети. Также считается, что нельзя пользоваться смартфоном, поскольку излучение устройства может как-то поменять направление молнии. Однако инженер-физик Илья Рыбальченко опроверг это мнение.

Изображение: нейросеть qwen

В разговоре с «Известиям» эксперт заметил, что разряд молнии главным образом направляется не в область электронных устройств. Она следует в зону наименьшего сопротивления, то есть излучение телефона не может в значительной степени повлиять на ее траекторию.

Таким образом, версия о влиянии смартфона на направление молнии видится физику научно необоснованной. Дело в том, что молния может передавать ток до 20 000 ампер, в то время как обычное электричество имеет максимум 16 ампер. Энергия и масштабы электрического разряда несопоставимы с любым излучением мобильного устройства.

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При этом, Рыбальченко уточнил, что риск попадания молнии во включенный или выключенный смартфон одинаков. Телефон сам по себе не может притянуть разряд. Как известно, разряд поражает самую высокую точку на своём пути или наиболее проводящий объект. Чаще всего это человек.

Эксперт напомнил об опасности молний: правильное поведение людей, а не наличие гаджетов может гарантировать безопасность. Важно помнить, что вероятность поражения молнии усиливается, если человек находится на открытом пространстве. Физик заключил, что смартфон не может ни усилить, ни ослабить последствия удара молнии.