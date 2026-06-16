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kosmos_news
Основатель Telegram Дуров раскритиковал запрет соцсетей для пользователей младше 16 лет
В Великобритании запретят подросткам до 16 лет пользоваться соцсетями, однако Павел Дуров считает, что «закон не заменит хорошее воспитание».
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Великобритания стала очередной страной, которая ввела полный запрет на использование социальных сетей для подростков младше 16 лет, объявил 15 июня премьер-министр Кир Стармер. Австралия была первой страной в мире, которая ввела законодательный запрет на использование социальных сетей для подростков. Это решение побудило другие страны к действиям, и Франция первой в Европе объявила о принятии аналогичного законодательства. Однако именно Великобритания выступила с конкретными мерами без предварительного объявления – закон должен вступить в силу уже в 2027 году. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказал опасения по поводу таких инициатив властей.Изображение: нейросеть qwen

На своей странице в соцсетях предприниматель написал, что после таких запретов не достигшие 16-летия пользователи начнут искать пути обхода таких искусственных блокировок. Соответственно, они рано или поздно получат доступ к более опасному и незаконному контенту в интернете. Дуров упомянул недавние блокировки Telegram — пользователи просто стали устанавливать VPN для доступа к мессенджеру.

По словам Дурова, «никакой закон не может заменить хорошее воспитание детей». Как пояснил предприниматель, родители уже являются своего рода регуляторами, поскольку обладают необходимыми инструментами для ограничения потребления контента в Сети. Речь идет об ограничении времени, которое дети проводят в интернете, полный запрет на использование смартфона, одним словом — родительском контроле.

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Однако многие родители, по словам Дурова, не занимаются воспитанием и дают совсем маленьким детям гаджеты, чтобы малыши вели себя тихо. Соответственно, никакое регулирование на государственном уровне не может исправить эту ситуацию, приходит к выводу основатель Telegram.

Новые правила в Великобритании затронут самые популярные платформы социальных сетей, такие как TikTok, YouTube, X и Snapchat. Однако приложения для обмена мгновенными сообщениями, используемые для текстового и голосового общения, станут исключением.

#великобритания #telegram #павел дуров #соцсети #регулирование #телеграм
Источник: t.me
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