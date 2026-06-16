В Великобритании запретят подросткам до 16 лет пользоваться соцсетями, однако Павел Дуров считает, что «закон не заменит хорошее воспитание».

Великобритания стала очередной страной, которая ввела полный запрет на использование социальных сетей для подростков младше 16 лет, объявил 15 июня премьер-министр Кир Стармер. Австралия была первой страной в мире, которая ввела законодательный запрет на использование социальных сетей для подростков. Это решение побудило другие страны к действиям, и Франция первой в Европе объявила о принятии аналогичного законодательства. Однако именно Великобритания выступила с конкретными мерами без предварительного объявления – закон должен вступить в силу уже в 2027 году. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказал опасения по поводу таких инициатив властей. Изображение: нейросеть qwen

На своей странице в соцсетях предприниматель написал, что после таких запретов не достигшие 16-летия пользователи начнут искать пути обхода таких искусственных блокировок. Соответственно, они рано или поздно получат доступ к более опасному и незаконному контенту в интернете. Дуров упомянул недавние блокировки Telegram — пользователи просто стали устанавливать VPN для доступа к мессенджеру.

По словам Дурова, «никакой закон не может заменить хорошее воспитание детей». Как пояснил предприниматель, родители уже являются своего рода регуляторами, поскольку обладают необходимыми инструментами для ограничения потребления контента в Сети. Речь идет об ограничении времени, которое дети проводят в интернете, полный запрет на использование смартфона, одним словом — родительском контроле.

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Однако многие родители, по словам Дурова, не занимаются воспитанием и дают совсем маленьким детям гаджеты, чтобы малыши вели себя тихо. Соответственно, никакое регулирование на государственном уровне не может исправить эту ситуацию, приходит к выводу основатель Telegram.

Новые правила в Великобритании затронут самые популярные платформы социальных сетей, такие как TikTok, YouTube, X и Snapchat. Однако приложения для обмена мгновенными сообщениями, используемые для текстового и голосового общения, станут исключением.