Помощник может самостоятельно планировать встречи, анализировать переписку, готовить документы и напоминать о важных задачах.

В течение многих лет Microsoft ассоциировалась с ИИ в основном благодаря своим инвестициям в OpenAI. ChatGPT, GPT-4 и Copilot, основанные на движках OpenAI, но на Build 2026 компания представила собственное семейство моделей. Семь из них под общим брендом MAI.

Изображение: нейросеть qwen

Одна из наиболее интересных новых функций — это Microsoft Scout — автономный персональный агент для рабочих сред. Он работает в фоновом режиме, отслеживает Outlook и Teams, подготавливает материалы перед встречами, обнаруживает нестыковки в календаре и автоматически их исправляет. Без дополнительного запроса пользователя.

ИИ-помощник, имеющий полный доступ к электронной почте, календарю и документам и самостоятельно принимающий меры — это уровень доверия и авторитета, который до недавнего времени не был доступен машине.

реклама

На данный момент Scout доступен только клиентам Frontier (тем, у кого самые дорогие подписки на Microsoft 365). Более широкое внедрение запланировано на ближайшее время, что в корпоративных терминах означает от трех месяцев до двух лет.

Microsoft также анонсировала новое оборудование. Surface RTX Spark Dev Box — это устройство, предназначенное для локального запуска моделей искусственного интеллекта. В его основе лежит Nvidia RTX Spark, обеспечивающая вычислительную мощность до одного петафлопа в области ИИ с 128 ГБ унифицированной памяти.