kosmos_news
Thales: 53% всего мирового интернет-трафика генерируют боты
Аналитики зафиксировали резкий всплеск автоматизированного трафика, в том числе со стороны вредоносных ботов, и их становится все труднее обнаружить из-за растущего использования ИИ.

Анализ французской технологической компании Thales показал, насколько широко распространены автоматизированные действия в Сети. Согласно исследованию, на ботов сейчас приходится более 53% всего мирового интернет-трафика. Этот показатель демонстрирует незначительный рост по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял 51%. Главная проблема: многие из этих ботов имеют зловредные намерения.
Изображение: нейросеть qwenПо данным Международного союза электросвязи (МСЭ), в этом году интернетом пользуются около шести миллиардов человек — это примерно три четверти населения мира. Тем не менее, согласно отчету Thales, только 47% интернет-трафика генерируется людьми.

Одной из причин этого является изменившийся способ поиска информации или товаров в интернете. Поисковые системы на основе ИИ, такие как Perplexity и Bing Copilot, используются все чаще, а Google уже некоторое время отображает сгенерированные ИИ сводки непосредственно в результатах поиска с помощью функции «Обзоры ИИ». Но не все боты являются полезными сборщиками информации. На самом деле, большинство из них преследуют преступные цели. Так называемые «вредоносные боты» сейчас составляют почти 40% всего мирового веб-трафика. Согласно отчету Thales, количество атак ботов, управляемых ИИ, в прошлом году даже увеличилось более чем в двенадцать раз.

Современные боты больше не ограничиваются простыми скриптами для подбора учетных данных или сбора цен. ИИ превратил их в высокотехнологичные системы, способные с высокой точностью имитировать поведение человека. Около 27% вредоносной активности теперь целенаправленно нацелено на API. Обходя традиционные пользовательские интерфейсы, боты могут напрямую взаимодействовать с бэкенд-системами, использовать уязвимости бизнес-логики и манипулировать процессами. Эта тенденция особенно заметна в финансовом секторе: 46% всех случаев взлома учетных записей в прошлом году произошли именно в этой области.

#искусственный интеллект #ии #интернет #бот #интернет-трафик
Источник: cpl.thalesgroup.com
