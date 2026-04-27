kosmos_news
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги
Отечественный турбовентиляторный двигатель поможет авиапрому избавиться от зависимости от украинских Д-436ТП и французских SaM146, полагает Андрей Величко.

Авиаэксперт Андрей Величко рассказал о перспективах отечественного авиадвигателя ПД-8. Это полностью импортозамещенный гражданский двухконтурный турбовентиляторный двигатель, разработанный ОДК (Объединенной двигателестроительной корпорацией). Изначально он создавался для замены иностранных аналогов. Агрегат может получить сертификат типа в течение месяца.
Изображение: нейросеть freepikДвигатель ПД-8 специально разрабатывался для обновлённого ближнемагистрального самолета «Суперджет» (SSJ-100 или SSJ-NEW). Это модернизированная версия Superjet 100, первоначально запущенная с опорой на западных производителей. До 2022 года программа основывалась, в частности, на франко-российском двигателе SaM146, разработанном компаниями Safran и НПО «Сатурн». Однако впоследствии Россия ускорила разработку нового двигателя ПД-8.

Также двигатель предназначен для самолета-амфибии Бе-200 (выпуск ожидается к 2028 году). На них раньше устанавливались Д-436ТП, разработанные на Украине.

Авиаэксперт Андрей Величко заявил, что ПД-8 окончательно разорвет зависимость от французского SaM146 и украинского Д-436ТП. Это не просто очередной продукт разрабатываемый в рамках программы импортозамещения, а показатель эффективности отечественной «конструкторской и производственной школы».

Специалист также отметил, что новый ПД-8 создает базу для разработки более технически совершенных силовых установок — ПД-26 и ПД-35. Эти агрегаты не будут созданы с нуля: технологии уже разработаны в процессе реализации проекта ПД-8.

#россия #авиация #импортозамещение #самолеты #двигатель #пд-8 #суперджет #пд-35 #пд-26
Источник: www1.ru
