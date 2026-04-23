kosmos_news
BMW внедряет ИИ для оптимизации производства аккумуляторных элементов для электромобилей
Автопроизводитель хочет более точно прогнозировать данные о производительности аккумуляторных элементов (ячеек), а ИИ может значительно сократить временные затраты на анализ.

BMW разрабатывает новые подходы совместно с Загребским университетом для повышения эффективности производства аккумуляторных элементов с использованием ИИ, сообщает heise. В рамках исследовательского проекта «Insight» немецкий автопроизводитель работает с Региональным центром передового опыта в области робототехники (CRTA) над экономией сырья и сокращением времени и затрат на разработку аккумуляторных элементов.
Изображение: нейросеть freepikBMW разрабатывает новые высоковольтные батареи. Однако разработка новых аккумуляторных элементов и соответствующих производственных мощностей занимает много времени и требует всё больше материалов. Проект Insight направлен на ускорение этого длительного процесса. Модели ИИ анализируют существующие экспериментальные данные и данные в реальном времени из текущего производства аккумуляторных элементов.

Количество необходимых серий испытаний может быть значительно сокращено (на 50 процентов). BMW заявляет, что качество остается прежним или даже улучшается. Модели ИИ распознают закономерности в наборах данных испытаний и производства. На основе этого они могут прогнозировать, как оптимизировать производство с точки зрения производительности, качества и стоимости.

Помимо сокращения количества серий испытаний, ИИ также должен помочь устранить так называемый «карантин» аккумуляторных ячеек (процесс временного хранения). Готовые аккумуляторные ячейки хранятся в определенных температурных условиях после производства и первоначальной зарядки, прежде чем их установят в корпус батареи. Однако исследователи проекта Insight нашли способ полностью анализировать аккумуляторные ячейки с помощью ИИ, что делает «карантин» ненужным.

Совместный исследовательский проект BMW и CRTA ведется с 2024 года. В своих исследованиях ученые также рассматривают другие аспекты производства аккумуляторных элементов. К ним относятся производство электродов, контроль качества и разработка вариантов переработки.

#технологии #искусственный интеллект #автомобили #электромобили #германия #ии #аккумуляторы #bmw
Источник: heise.de
