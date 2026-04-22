Легко ремонтируемые ноутбуки получают обновление: новые модели Pro с процессором Core Ultra 300 стоимостью $1500 в полной сборке созданы для более длительного времени работы от одной зарядки батареи.

По данным Framework, ноутбук Framework 13 Pro с модульной платформой теперь работает около 20 часов (например, при потоковой передаче продукции Netflix в разрешении 4K), что вдвое увеличивает время автономной работы по сравнению с предшественником.

Ноутбук Framework 13. Изображение: FrameworkFramework добивается более длительного времени автономной работы за счет нескольких изменений. Емкость батареи увеличена с 61 до 74 ватт-часов, и используются элементы с более высокой плотностью энергии. В то же время компания использует более энергоэффективные аппаратные компоненты.

Компоненты Framework. Изображение: FrameworkИспользуемый процессор — это процессор Intel текущего поколения Panther Lake под названием Core Ultra 300. Framework предлагает базовую конфигурацию с Core Ultra 5. Два дополнительных варианта используют Core Ultra X7 и Core Ultra X9 с более мощным интегрированным графическим процессором. Процессоры поддерживают PCI Express 5.0 для быстрых SSD-накопителей. Производитель вскользь упоминает конфигурацию с AMD Ryzen AI 300, но выделяет варианты с процессорами Intel.

Framework заявляет, что впервые разработала дисплей самостоятельно. IPS-экран использует подложку из LTPS (низкотемпературного поликристаллического кремния) — потребляется меньше энергии. Разрешение остается на уровне 2880 × 1920 пикселей на 13,5-дюймовом экране. Коэффициент контрастности увеличен до 1800:1, а максимальная яркость — до 700 нит.

Частота обновления остается на максимальном уровне 120 Гц. Новинкой является переменная частота обновления (VRR), которая переключается между 30 и 120 Гц, тем самым экономя энергию. VRR динамически регулирует частоту обновления в зависимости от контента. Дисплей также реагирует на сенсорный ввод.

Каркас корпуса изготовлен из цельного блока алюминия. Размеры остались прежними, но производитель заявляет об улучшении деталей. Новый тачпад обеспечивает тактильную обратную связь при касании. Версия для самостоятельной сборки без хранилища и операционной системы стоит $1199. Полные версии с Windows 11 или Ubuntu начинаются от $1499. По данным Framework, поставки начнутся в июне.

Владельцы более старых моделей ноутбуков Framework 13 могут обновить все компоненты до модели Pro. Производитель предлагает различные комплекты для модернизации и отдельные компоненты. Материнская плата 13 Pro совместима с существующими ноутбуками. Пользователи могут заменить материнскую плату с процессором, дисплей, корпус или тачпад с клавиатурой по отдельности.