kosmos_news
Framework представила ноутбук 13 Pro с модульной платформой и упором на ремонтопригодность
Легко ремонтируемые ноутбуки получают обновление: новые модели Pro с процессором Core Ultra 300 стоимостью $1500 в полной сборке созданы для более длительного времени работы от одной зарядки батареи.

По данным Framework, ноутбук Framework 13 Pro с модульной платформой теперь работает около 20 часов (например, при потоковой передаче продукции Netflix в разрешении 4K), что вдвое увеличивает время автономной работы по сравнению с предшественником.
Ноутбук Framework 13. Изображение: FrameworkFramework добивается более длительного времени автономной работы за счет нескольких изменений. Емкость батареи увеличена с 61 до 74 ватт-часов, и используются элементы с более высокой плотностью энергии. В то же время компания использует более энергоэффективные аппаратные компоненты.
Компоненты Framework. Изображение: FrameworkИспользуемый процессор — это процессор Intel текущего поколения Panther Lake под названием Core Ultra 300. Framework предлагает базовую конфигурацию с Core Ultra 5. Два дополнительных варианта используют Core Ultra X7 и Core Ultra X9 с более мощным интегрированным графическим процессором. Процессоры поддерживают PCI Express 5.0 для быстрых SSD-накопителей. Производитель вскользь упоминает конфигурацию с AMD Ryzen AI 300, но выделяет варианты с процессорами Intel.

Framework заявляет, что впервые разработала дисплей самостоятельно. IPS-экран использует подложку из LTPS (низкотемпературного поликристаллического кремния) — потребляется меньше энергии. Разрешение остается на уровне 2880 × 1920 пикселей на 13,5-дюймовом экране. Коэффициент контрастности увеличен до 1800:1, а максимальная яркость — до 700 нит.

Частота обновления остается на максимальном уровне 120 Гц. Новинкой является переменная частота обновления (VRR), которая переключается между 30 и 120 Гц, тем самым экономя энергию. VRR динамически регулирует частоту обновления в зависимости от контента. Дисплей также реагирует на сенсорный ввод.

Каркас корпуса изготовлен из цельного блока алюминия. Размеры остались прежними, но производитель заявляет об улучшении деталей. Новый тачпад обеспечивает тактильную обратную связь при касании. Версия для самостоятельной сборки без хранилища и операционной системы стоит $1199. Полные версии с Windows 11 или Ubuntu начинаются от $1499. По данным Framework, поставки начнутся в июне.

Владельцы более старых моделей ноутбуков Framework 13 могут обновить все компоненты до модели Pro. Производитель предлагает различные комплекты для модернизации и отдельные компоненты. Материнская плата 13 Pro совместима с существующими ноутбуками. Пользователи могут заменить материнскую плату с процессором, дисплей, корпус или тачпад с клавиатурой по отдельности.

#техника #ноутбук #ремонт #framework #core ultra 300
Источник: frame.work
Популярные новости

Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
13
В России практически готов к эксплуатации самолёт для региональных перевозок Ил-114-300
2
Ваза за 4 доллара из секонд-хенда оказалась 1200-летним сокровищем майя
7
Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
Энтузиаст протестировал сборку с Ryzen 5 2600 и GTX 1060 6 ГБ в ряде популярных игр
+
YouTube-блогер собрал ядерную батарейку из трубочек с тритием и солнечных элементов
+
Якутия ведёт переговоры с Китаем о поставках самолётов из-за переноса выпуска Ил-114-300 и «Байкала»
+
РЖД к 2028 году оснастит пассажирские поезда комфортными индивидуальными спальными капсулами
1
Ugreen выпустила компактную зарядку GaN мощностью 45 Вт
+
В NVIDIA разрабатывают алгоритм ReSTIR PT Enhanced для более быстрой и качественной трассировки пути
1
Полностью импортозамещённый Ми-171А3 успешно завершил испытания в Якутии при –50°C
+
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
9
Lenovo выпустит свой самый лёгкий ноутбук 19 мая
+
Эксперт сравнил fps и картинку в Pragmata с включённой и отключённой трассировкой лучей и пути
2
В Hardware Unboxed протестировали Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в ряде игр и приложений
6
Ростех создал фрезерную голову ST-01 на замену зарубежным изделиям - вопрос в локализации
+
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
4
Ряд пользователей Windows 11 столкнулся с зависаниями ПК в цикле перезагрузки из-за KB5083769
+
Ferrari установила цену в 550 тысяч евро на свой первый электромобиль Luce
+
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
+

Популярные статьи

Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
8
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
64
Скромный обзор китайского ноутбука ICEBOOK ID5 на i9-13900HK
6
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
4
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
18:09
Продавец в данном случае не маркетплейс, а ИП, который распространяет через него.
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Эдуард Кузнецов
18:00
50 млн. в телеграмме сидят, даже сейчас.
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Эдуард Кузнецов
17:52
Нет худа без добра?)
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Эдуард Кузнецов
17:49
Да, и для них и для экономики в целом.
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Эдуард Кузнецов
17:48
Не они, их настоятельно попросили
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Эдуард Кузнецов
17:47
Чего это ты, вы на одной стороне, возможно даже столы рядом стоят)
Продавцы на маркетплейсах теряют клиентов из-за ограничений для пользователей с включенным VPN
Giant_calmar
17:46
Чёт я сомневаюсь, что цена будет тоже в 2 раза ниже...
В HKEPC протестировали имитацию DDR5 HUDIMM — примерно в два раза медленнее обычных модулей
Giant_calmar
17:45
Все эти генерации в играх очень здорово, и кто-то этим пользуется. Но почему, при более простых сценах в видеороликах, эта технология всё ещё не выдаёт хорошие результаты, как и увеличение разрешения....
В документации AMD обнаружили намёк на разработку многокадровой генерации для FSR
Arhilexx
17:34
Насмешили.
QD-OLED дисплеи Samsung обеспечивают превосходные характеристики угла обзора благодаря «QuantumView»
Kokokoman
16:51
На стриме я нейронкой обрабатываю в прямом эфире изображение.по типу как японские бабки становятся молодыми девками.и я так же чтобы выглядеть петушком накаченным с руками.а на самом деле я старый дря...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
