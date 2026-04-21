В Минтрансе РФ отметили, что турбовинтовой лайнер сможет выполнять роль своего рода общественного транспорта в регионах Дальнего Востока и Сибири.

Турбовинтовой лайнер Ил-114-300, оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01, в настоящее время продолжает сертификационные полеты. О готовности воздушного судна рассказал министр транспорта Андрей Никитин на форуме «Малая родина – сила России», сообщает ТАСС.

Летные испытания регионального самолета Ил-114-300 являются важным шагом по возобновлению производства пассажирских самолетов после многих лет зависимости от компонентов западных партнеров. Считается, что в условиях санкций успех таких программ, как Ил-114, стал вопросом национальных интересов для российской гражданской авиации.

Андрей Никитин заявил, что Ил-114-300 «практически готов». По его мнению, завершения сертификации можно ожидать уже в ближайшие несколько месяцев. Таким образом, в России появится региональный самолет, эксплуатирующийся в пределах одного субъекта РФ, между отдаленными населенными пунктами. Такие маршруты обеспечат транспортную доступность в восточных регионах страны, где зачастую не очень развита дорожая инфраструктура.

Министр уточнил, что речь идет о регионах Дальнего Востока и Сибири. Из-за особенностей местности региональные самолеты подчас остаются там единственным транспортным средством – воздушные суда берут на себя функции «общественного транспорта». Другими способами добраться до некоторых населенных пунктов просто невозможно. Поэтому крайне важно развивать региональные пассажирские авиаперевозки, заключил министр транспорта. После выдачи сертификата первые три самолета Ил-114-300 планируют поставить Второму Архангельскому авиаотряду.