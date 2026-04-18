Утечки информации предполагают, что уже в этом году на рынке появятся ноутбуки Surface Pro 12 и Surface Laptop 8 с OLED-экранами, улучшенной тактильной обратной связью.

Согласно изданию Windows Central, Microsoft планирует двухэтапный запуск новых ноутбуков: в этом году Surface будут доступны как с чипсетами Intel, так и с более новыми чипами Snapdragon X2 от Qualcomm. Конфигурации на базе новых процессоров Intel Core Ultra 3, как ожидается, появятся на рынке весной, а варианты со Snapdragon X2 (в версиях Plus и Elite) выйдут летом.

Изображение: нейросеть qwenЭто изменение по сравнению с 2024 годом, когда сначала появились модели с ARM64, а затем – в основном для бизнес-клиентов – варианты с Intel. Причина, по-видимому, очевидна: ограниченная доступность новых процессоров Snapdragon X2.

Microsoft не использует топовый процессор Snapdragon X2 Elite Extreme. Будут доступны только X2 Plus и X2 Elite. Что касается Intel, то речь идёт о вариантах Ultra 5 и Ultra 7, а не Ultra 9. Это сигнал о том, что Surface останется устройством, «достаточно мощным для повседневных задач», а не машиной, способной устанавливать рекорды производительности.

Новые Surface Pro и Surface Laptop будут оснащены 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Варианты начального уровня с 8/128 ГБ будут сняты с производства. В топовых конфигурациях будет доступно 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ. Этих параметров будет достаточно для работы над ресурсоёмкими проектами в Lightroom, DaVinci или виртуализации. Для сравнения, всего несколько лет назад 16 ГБ оперативной памяти в Surface были зарезервированы для более дорогих версий, а 32 ГБ считались излишеством.

Поскольку доступных конфигураций 8/128 ГБ больше нет, отсутствует и «психологически привлекательная» стартовая цена. А Microsoft уже официально подняла цены на текущее поколение Surface, что, скорее всего, задаст планку для новых моделей. Другими словами: они не будут дешевыми.

Самое большое изменение касается дисплеев. Впервые в истории серии Surface Laptop будут доступны варианты с OLED-экранами. До сих пор OLED был прерогативой Surface Pro (и только в более дорогих конфигурациях), в то время как классическому ноутбуку приходилось довольствоваться IPS.

OLED будет доступен в более дорогих конфигурациях, а более дешевые модели останутся с IPS. Кроме того, некоторые варианты будут иметь более высокое разрешение, чем раньше, что должно привести к более четким изображениям и лучшему масштабированию в Windows.

Еще одна новая функция — улучшенная вибрация и тактильная обратная связь. Microsoft уже давно разрабатывает механизмы для более «тактильной» обратной связи в системе — едва заметные вибрации при перетаскивании окон, работе с файлами или взаимодействии с элементами интерфейса.