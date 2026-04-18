Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Microsoft может выпустить новые Surface Pro и Surface Laptop с чипами Intel и Snapdragon в этом году
Утечки информации предполагают, что уже в этом году на рынке появятся ноутбуки Surface Pro 12 и Surface Laptop 8 с OLED-экранами, улучшенной тактильной обратной связью.

Согласно изданию Windows Central, Microsoft планирует двухэтапный запуск новых ноутбуков: в этом году Surface будут доступны как с чипсетами Intel, так и с более новыми чипами Snapdragon X2 от Qualcomm. Конфигурации на базе новых процессоров Intel Core Ultra 3, как ожидается, появятся на рынке весной, а варианты со Snapdragon X2 (в версиях Plus и Elite) выйдут летом.
Изображение: нейросеть qwenЭто изменение по сравнению с 2024 годом, когда сначала появились модели с ARM64, а затем – в основном для бизнес-клиентов – варианты с Intel. Причина, по-видимому, очевидна: ограниченная доступность новых процессоров Snapdragon X2.

Microsoft не использует топовый процессор Snapdragon X2 Elite Extreme. Будут доступны только X2 Plus и X2 Elite. Что касается Intel, то речь идёт о вариантах Ultra 5 и Ultra 7, а не Ultra 9. Это сигнал о том, что Surface останется устройством, «достаточно мощным для повседневных задач», а не машиной, способной устанавливать рекорды производительности.

Новые Surface Pro и Surface Laptop будут оснащены 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Варианты начального уровня с 8/128 ГБ будут сняты с производства. В топовых конфигурациях будет доступно 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ. Этих параметров будет достаточно для работы над ресурсоёмкими проектами в Lightroom, DaVinci или виртуализации. Для сравнения, всего несколько лет назад 16 ГБ оперативной памяти в Surface были зарезервированы для более дорогих версий, а 32 ГБ считались излишеством.

Поскольку доступных конфигураций 8/128 ГБ больше нет, отсутствует и «психологически привлекательная» стартовая цена. А Microsoft уже официально подняла цены на текущее поколение Surface, что, скорее всего, задаст планку для новых моделей. Другими словами: они не будут дешевыми.

Самое большое изменение касается дисплеев. Впервые в истории серии Surface Laptop будут доступны варианты с OLED-экранами. До сих пор OLED был прерогативой Surface Pro (и только в более дорогих конфигурациях), в то время как классическому ноутбуку приходилось довольствоваться IPS.

OLED будет доступен в более дорогих конфигурациях, а более дешевые модели останутся с IPS. Кроме того, некоторые варианты будут иметь более высокое разрешение, чем раньше, что должно привести к более четким изображениям и лучшему масштабированию в Windows.

Еще одна новая функция — улучшенная вибрация и тактильная обратная связь. Microsoft уже давно разрабатывает механизмы для более «тактильной» обратной связи в системе — едва заметные вибрации при перетаскивании окон, работе с файлами или взаимодействии с элементами интерфейса.

#intel #microsoft #планшет #ноутбук #snapdragon #чип #surface laptop #surface pro
Источник: windowscentral.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

