Предлагаемые решения уже использовались при реализации других проектов «Росатома».

В России в течение многих лет АЭС на Луне обсуждались в основном с точки зрения технологического развития. Теперь этот проект получил конкретные рамки реализации: по словам главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, объект планируется создать к середине 2030-х годов. В интервью газете «Страна Росатом» он также озвучил характеристики лунной автономной атомной энергоустановки – мощность будет существенно выше 10 кВт.

Проект лунной АЭС — это не просто электростанция для базы. Это часть гораздо более масштабного плана, в рамках которого «Росатом» призван реализовывать проект совместно с «Роскосмосом». Такой объект может стать своего рода основой для всей будущей космической инфраструктуры.

Согласно «Росатому», масса энергоблока не будет превышать 1,2 тонны. Объект планируется эксплуатировать не менее десяти лет. На Луне такие установки могут обеспечивать непрерывное электроснабжение независимо от освещения, местоположения или продолжительности лунной ночи. Лунная ночь длится около 14 земных дней, и в течение этого периода установка должна бесперебойно работать при температуре около –150 °C. Также энергоблок будет, как ожидается, выдерживать перегрузки при запуске и воздействие радиации на поверхности Луны.

Лихачев заявил, что уже сейчас «Росатом» изучает проект лунной АЭС мощностью на порядок выше. Он отметил, что предлагаемые решения основаны на практическом опыте: учитываются предыдущие технологические разработки.

NASA также планирует развернуть ядерный реактор на естественном спутнике Земли. Белый дом установил конкретный срок для создания ядерных реакторов на Луне. Управление по научно-технической политике США опубликовало меморандум, в котором говорится, что Соединенные Штаты стремятся к созданию ядерного реактора средней мощности на орбите к 2028 году и первого крупного действующего реактора на поверхности Луны к 2030 году. Согласно документу, энергоблок НАСА будет мощнее российского: система должна быть способна работать не менее пяти лет и спроектирована с учетом увеличения мощности примерно до 100 кВт.