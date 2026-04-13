Эксперты космических агентств и научно-исследовательский институтов разных стран внимательно следят за астероидами, сближающимися с Землёй. Но особенно вызывают обеспокоенность объекты, размер которых превышает определенные значения, и поднимается вопрос о методах защиты нашей планеты. На сегодняшний день известно о примерно 40 000 астероидах, которые сближаются с Землей. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Изображение: нейросеть freepikСообщается, что сейчас в Солнечной системе обнаружено более миллиона астероидов. Объекты располагаются в разных частях галактики Млечный Путь, однако основное скопление находится между орбитами Марса и Юпитера. Эту область называют Главным поясом астероидов: небесные тела разного размера образовались там на ранних этапах формирования Солнечной системы.

Железнов выделил среди них так называемые астероиды, сближающиеся с Землей (АСЗ). Их насчитывается 40 000 единиц. Ученый отметил, что постоянно открываются новые объекты, и этот «процесс идет достаточно быстро». АСЗ имеют разные размеры, самые крупные из них — диаметром «более километра».

Такие объекты представляют реальную опасность для нашей планеты. Космические агентства уже разрабатывают зонды, которые могут сбивать потенциально опасные для жизни летающие объекты из космоса до того, как они подберутся слишком близко к Земле.

По словам Железнова, потенциально опасные объекты хотя бы раз приближались к Земле на расстоянии не более 7,5 миллиона километров. Многим из них еще предстоит сближение с нашей планетой. Ученый утверждает, что существует 154 астероида крупнее одного километра, которые могут представлять опасность для Земли.