Сцелиальная комиссия рекомендовала властям не начинать процесс развития атомной энергетики в стране на данном этапе, но заявила, что следует подготовиться к ее возможному будущему использованию.

Правительство Норвегии представило доклад об атомной энергетике. В нем отмечается что, атомная энергия является стабильным и экологически чистым источником энергии. При этом, европейский опыт показывает, что строительство электростанции занимает много времени и может быть в четыре раза дороже, чем планировалось изначально.

Документ был подготовлен в ответ на растущий спрос на энергию и возобновление дискуссий об атомной энергетике. В последние годы в Норвегии было подано в общей сложности 10 инициатив по строительству атомных электростанций, включая проект на Шпицбергене.

Авторы доклада утверждают, что атомная энергия может обеспечить стабильное электроснабжение независимо от погодных условий и поддержать энергетический переход. Они подчеркивают ее низкий уровень выбросов и потенциальную роль в удовлетворении растущего спроса, в том числе со стороны промышленности.

В докладе также рассматривается возможность разработки малых модульных реакторов (ММР). Норвежские эксперты считают, что они могут быть дешевле и гибче, чем традиционные электростанции. В то же время они подчеркивают, что внедрение этой технологии связано со значительной неопределенностью.

Основными препятствиями для развития атомной энергетики в Норвегии являются высокие инвестиционные затраты, длительные сроки реализации, а также недостаток опыта и инфраструктуры в стране, не имеющей атомной энергетики. Они также подчеркивают риск задержек и перерасхода бюджета, которые, согласно докладу, носят системный характер в Европе.

В Норвегии действовали два исследовательских реактора — в Хальдене и Кьеллере — которые были закрыты в 2018 и 2019 годах соответственно по экономическим и техническим причинам. В настоящее время у властей нет планов строительства новых атомных электростанций такого типа.