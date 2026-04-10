По сообщениям, пользователям сложно сменить браузер по умолчанию из-за «темных паттернов».

В настоящее время Microsoft сокращает интеграцию Copilot в свою операционную систему Windows. Этот шаг является ответом на отзывы пользователей, резко критикующих интеграцию ИИ.

Mozilla рассматривая это как признание того, что чисто коммерческие интересы были поставлены выше автономии пользователей. В сообщении разработчик Firefox обвиняет Microsoft в том, что компания намеренно саботирует такие браузеры, как Firefox.

Mozilla основывает свое утверждение на исследованиях, документирующих, как Windows ограничивает выбор пользователя с помощью вводящих в заблуждение дизайнерских приемов (темных паттернов). Ключевой пример — строка поиска Windows, которая, независимо от установленного браузера по умолчанию, открывает ссылки исключительно в браузере Microsoft Edge. Согласно отчету, такие приложения, как Outlook и Teams, также игнорируют пользовательские настройки и перенаправляют веб-ссылки непосредственно в Edge.

Mozilla видит дополнительные препятствия в том, как Windows управляет приложениями по умолчанию. По сравнению с такими операционными системами, как Android, iOS или macOS, Windows не имеет настоящей системы миграции, которая надежно переносит приложения и настройки при смене устройств; вместо этого настройки по умолчанию часто сбрасываются на собственные продукты Microsoft.

Кроме того, Windows не предлагает простого способа установить браузер по умолчанию. Mozilla рассматривает это как преднамеренную меру, чтобы удержать пользователей в своей собственной экосистеме продуктов и препятствовать конкуренции.

Однако сама Mozilla также интегрирует функции ИИ в свой браузер. Это также уже вызвало критику со стороны пользователей. Mozilla, по-видимому, предвидела критику и внедрила функцию, которая позволяет пользователям легко отключать функции ИИ. Mozilla стремится не только превратить Firefox в браузер с поддержкой ИИ, но и выпускать новые программные продукты.