Они разрабатывают вакцину, способную предусмотреть антиген на будущие поколения вирусов

Учёные из Кембриджского университета и биотехнологической компании DIOSynVax разработали новую вакцинную технологию с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Её цель – не просто защитить от одного конкретного штамма, а дать иммунитет против целых семейств вирусов, включая будущие мутации.

В основе разработки лежит так называемый «суперантиген»: ИИ анализирует генетические данные прошлых и текущих вспышек и находит участки вируса, которые жизненно важны для его выживания и потому меняются труднее всего. Первым примером стала универсальная вакцина против сарбековирусов – группы коронавирусов, к которой относится SARS-CoV-2. В отличие от традиционных вакцин, которые обычно создаются под уже известный вариант вируса, новая платформа объединяет признаки, общие для всего вирусного семейства. Источник изображения: ChatGPTПо словам профессора Джонатана Хини, пандемия COVID-19 показала, что вакцины можно делать быстро, но сам подход остаётся «старой парадигмой». Теперь задачей является созданием одной многофункциональной вакцины, способной закрыть сразу целую группу схожих угроз.

Технология уже прошла первое испытание на людях. В фазе I участвовали 49 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет в Кембридже и Саутгемптоне. Исследование показало, что вакцина безопасна, а иммунный ответ был направлен не только против вируса COVID-19, но и против SARS и родственных коронавирусов летучих мышей, которые потенциально могут перейти к человеку. Следующий этап пройдёт с участием более 200 человек.

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Учёные считают, что их модель может изменить подготовку к пандемиям: вместо реакции на уже начавшуюся вспышку страны смогут заранее создавать вакцины против потенциально опасных вирусных семейств. В перспективе метод хотят применить не только к коронавирусам, но и к другим угрозам, включая Эболу, сезонный грипп и птичий грипп H5N1.