По словам главного научного сотрудника китайского производителя электромобилей, твердотельные батареи находятся на пороге массового производства

Твердотельные батареи находятся на пороге массового производства, но все еще сталкиваются с некоторыми препятствиями. Такова оценка Лиана Юбо, главного научного сотрудника китайского производителя электромобилей BYD. На конференции он заявил, что твердотельные батареи в «заключительной фазе» разработки и, следовательно, на пороге массового производства. Теперь автопроизводителям необходимо преодолеть разрыв между новой технологией и потребностями в отношении запаса хода, срока службы, безопасности, экологической осведомленности и скорости зарядки. Твердотельные батареи — не единственный путь к новым технологиям аккумуляторов.

По мнению Лиана Юбо, в ближайшем будущем в тренде станет сочетании старых и новых технологий. Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на твердотельных батареях, существует большой потенциал для улучшения литий-ионных батарей, например, с точки зрения плотности энергии. Таким образом, твердотельные батареи не являются заменой жидкостным батареям. Скорее, эти две технологии дополняют друг друга и вместе способствуют развитию, говорит Лиан Юбо.

BYD планирует начать массовое производство своих твердотельных батарей на основе серы к 2030 году. Ожидается, что роскошные электромобили, оснащенные литий-ионной батареей Blade Battery 2.0, будут иметь запас хода более 1000 км. Первые автомобили с твердотельными батареями, также под люксовыми суббрендами Yangwang и Denza, должны появиться на рынке в 2027 году. Однако они будут доступны только в ограниченном количестве.