Несмотря на неожиданные трудности, запуск складного телефона Apple по-прежнему запланирован на осень.

Ожидается, что Apple выпустит свой первый складной смартфон в 2026 году. Появляется всё больше свидетельств того, что iPhone Fold действительно будет представлен этой осенью. Китайский инсайдер сообщает, что на заводе Foxconn началось предварительное производство (или пре-продакшн) складного iPhone. Однако, согласно новым данным, возникли неожиданные проблемы.

Так называемое «пробное производство» заполняет пробел между изготовлением отдельных прототипов и массовым производством. Оно оптимизирует производственный процесс и проектирует производственную линию для продукта.

По всей видимости, Apple столкнулась с неожиданными проблемами в этом процессе, потребовавшими ряда корректировок. Точная причина трудностей неизвестна. Согласно сообщению Nikkei, решение этих проблем занимает больше времени, чем планировалось.

Апрель и май — особенно критический период для запланированного запуска iPhone Fold, цитирует Nikkei свой источник. Если проблемы с производством сохранятся, Apple может быть вынуждена отложить выход на рынок или даже вовсе перенести релиз, утверждает источник.

Слухи предполагают, что Apple намерена представить складное устройство вместе с iPhone Pro этой осенью. В то время как iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут доступны в сентябре, ожидается, что iPhone Fold появится в магазинах несколько позже. Однако он определенно должен появиться в продаже до конца года.

Между тем сообщается, что Apple немного изменила дизайн iPhone Fold. Последние утечки в соцсетях указывают на то, что выступ камеры на задней панели устройства стал значительно меньше и не так заметно выделяется на фоне остального корпуса: Однако, как сообщается, планируемые размеры останутся неизменными. Ожидается, что в сложенном виде складной iPhone будет почти квадратным с внешним экраном диагональю 5,49 дюйма. В разложенном состоянии, как ожидается, станет доступен 7,76-дюймовый дисплей.