Новые правила призваны уменьшить количество ошибок и «галлюцинаций», которые всё чаще появляются в онлайн-энциклопедии.

Генеративный ИИ оказался полезным решением для написания самых разных текстов — от электронных писем на работе, постов и комментариев в социальных сетях до описаний товаров в интернет-магазинах. Однако его использование больше не будет разрешено в Википедии, поскольку сообщество сайта решило значительно ограничить роль языковых моделей в создании контента.

Самое важное изменение простое: тексты, сгенерированные моделями ИИ, больше нельзя использовать для написания или транскрибирования статей. Новые правила являются ответом на растущую проблему низкого качества контента, создаваемого с помощью таких инструментов, как ChatGPT, Gemini и DeepSeek.

Однако это решение не означает полного запрета на использование ИИ. Википедия допускает два конкретных применения. Во-первых, редакторы могут использовать языковые модели для внесения незначительных стилистических исправлений в свои собственные тексты — при условии, что инструмент не добавляет никакой новой информации. Во-вторых, ИИ может использоваться для перевода статей с других языковых версий, но только если редактор достаточно хорошо знает оригинальный язык, чтобы проверить точность перевода.

Вопрос достоверности — именно то, что движет ужесточением правил. Согласно новым правилам, тексты, созданные с помощью языковых моделей, часто нарушают основные принципы Википедии — от проверяемости до нейтральности. Проблема заключается не только в стиле написания, но прежде всего в склонности моделей «выдумывать» факты или по-своему интерпретировать источники.

Новые правила написания стали основой для разработки рекомендаций по обработке предполагаемых нарушений правил. Прежде всего, одного лишь стиля текста будет недостаточно для наложения санкций на редакторов. Представители Википедии подчеркивают, что некоторые авторы могут писать в манере, напоминающей языковые модели. Поэтому решения о потенциальных ограничениях будут основываться на анализе соответствия контента политике Википедии и истории правок пользователя.

Это изменение стало результатом длительного обсуждения в сообществе и было одобрено подавляющим большинством. В последние месяцы проблема ИИ в Википедии обострилась настолько, что появились такие инициативы, как WikiProject AI Cleanup, направленные на выявление и удаление низкокачественного контента, созданного чат-ботами.