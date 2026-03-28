С его помощью ракета сможет развить скорость в 800 000 км/ч и долететь до Марса за несколько недель.

Британские инженеры успешно зажгли первую плазму внутри испытательной двигательной установки, основанной на ядерном синтезе. Этот прорыв открывает путь к созданию ракет, способных развивать скорость около 800 000 км/ч. Использование этой технологии может сократить время полета на Марс до нескольких недель, кардинально изменив будущее пилотируемых космических исследований. Подробности разработчики пояснили в описании к ролику на своем Youtube-канале Pulsar Fusion.

Источник: Youtube-канал Pulsar FusionКлючом к этому последнему успеху является ядерный синтез — процесс, включающий столкновение и слияние легких атомных ядер. Эта реакция создает более тяжелый элемент, и весь процесс сопровождается выделением огромного количества энергии. Это тот же самый физический механизм, который постоянно происходит внутри Солнца и других звезд, позволяя им гореть миллиарды лет.

Современные двигательные технологии основаны на традиционных химических двигателях, которые имеют присущие им ограничения по производительности. Использование термоядерного синтеза в космосе может обеспечить мощность в тысячу раз большую, чем у стандартных двигателей, используемых сегодня на орбите. Теоретические расчеты показывают, что ракета, оснащенная такой двигательной установкой, сможет двигаться со скоростью до 800 000 км/ч.

Таким образом, внедрение термоядерного двигателя превратит полет на Красную планету из многомесячной экспедиции в быструю миссию, завершающуюся всего за несколько недель. Такая динамика означает огромную экономию грузового пространства, включая тонны ценной воды, кислорода и продовольствия. Кроме того, более короткий полет эффективно минимизирует негативные последствия длительного пребывания в условиях микрогравитации.