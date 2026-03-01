Эксперты аналитического агентства «Автостат» также назвали самые популярные у россиян марки автомобилей.

Согласно последнему отчету аналитического агентства «Автостат», примерно 70% автомобилей в России имеют возраст старше 10 лет. На данный момент в стране зарегистрировано 47,45 миллиона автомобилей. Учитывая население РФ, эта цифра демонстрирует, насколько в целом популярны автомобили и что они, скорее всего, являются ежедневным средством передвижения для миллионов россиян.

Изображение: нейросеть deep dream generatorКак показывает отчет аналитиков, 69% из всех зарегистрированных в России автомобилей выпущены в 2015 году или ранее. На долю автомобилей, произведенных в 2016 году или позже, приходится 31% от общей численности парка (14,72 млн единиц). Старые автомобили чаще встречаются в небольших городах.

Увеличение эксплуатационных расходов считается одним из факторов, влияющих на решение купить более новую модель. Большинство людей, желающих приобрести автомобиль, проживают в относительно крупных городах с населением более 250 000 человек.

«Автостат» также обращает внимание, что 70% из 47,45 млн легковых автомобилей принадлежат всего к десяти маркам. Чаще всего россияне выбирают отечественного производителя: 12,17 млн машин принадлежат бренду LADA.

«Японцы» также традиционно популярны в нашей стране: автомобили Toyota составляют 9,5% автопарка. Корейские марки следуют сразу за ними: машины Kia и Hyundai представлены в количестве 2,75 млн и 2,7 млн экземпляров соответственно. Примерно столько же машин на дорогах России марок Nissan и Renault.Также в десятке самых популярных у жителей страны брендов значатся Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi.

Кроме того, «Автостат» обращает внимание, что россияне стали чаще интересоваться гибридами: в 2026 году в автопарке страны находится 112,6 тыс. таких автомобилей (на 50 тыс. больше, чем год назад).