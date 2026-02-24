Изначально чип использовался в таких смартфонах, как Samsung Galaxy S5 2014 года. Благодаря старому чипу марсоход сможет перемещаться гораздо более автономно, чем раньше.

Уже более пяти лет марсоход Perseverance исследует Красную планету – он приземлился там 18 февраля 2021 года. Ровер размером примерно с небольшой автомобиль и, по данным разработчиков, является «самым сложным аппаратом в планетарных исследованиях».

Изображение: нейросеть freepik

Марсоход ищет следы прошлой микробной жизни, анализирует геологические образцы, исследует климат и собирает образцы горных пород для доставки на Землю. Из-за огромного расстояния между Землей и Марсом навигация марсохода представляет для NASA (НАСА) постоянные проблемы. Эти проблемы усугубляются марсианской средой: песчаная почва часто приводит к пробуксовке колес Perseverance.

Сейчас планируется обновление программного обеспечения для улучшения ситуации: система Mars Global Localization (MGL, «Глобальная локализация на Марсе») предназначена для обеспечения в значительной степени автономной навигации. Она позволит марсоходу определять свое положение без связи с Землей.

Центральным элементом обновления является процессор Qualcomm Snapdragon 801, который, по данным Winfuture, изначально использовался в таких смартфонах, как Samsung Galaxy S5 2014 года. Этот чип намного мощнее основного процессора Perseverance — точнее, он примерно в 100 раз быстрее.

Марсоходу больше не нужно ждать команд с Земли, теперь он может самостоятельно определять свое местоположение всего за две минуты с точностью до 25 сантиметров. Для главного инженера Perseverance, Ванди Вермы, это важный шаг вперед. Она объяснила Universe Today, что это своего рода «GPS для марсохода», позволяющий ему автономно преодолевать гораздо большие расстояния и, таким образом, исследовать большую часть Марса.

Верма также видит большой потенциал для других миссий, поскольку, по ее словам, система может использоваться «практически любым другим марсоходом». Миссия Artemis может использовать это решение, поскольку условия освещения на Луне сложны, что затрудняет ориентацию как для людей, так и для машин.