kosmos_news
Одна из крупнейших майнеров Bitdeer объяснила распродажу своих Bitcoin желанием купить новые объекты
В феврале фирма сообщила о реализации всех добытых и удерживаемых монет (около 943,1 BTC стоимостью $62 млн), что вызвало напряжение на рынке.

Bitdeer, крупнейшая в мире компания по майнингу Bitcoin (биткоинов) по хешрейту, продала все свои монеты. Об этом стало известно из нового еженедельного обновления, опубликованного Bitdeer на платформе. В начале прошлой недели компания владела 943,1 BTC. Кроме того, за неделю сингапурская компания добыла еще 189,9 BTC, которые, вероятно, тоже продала.

Изображение: нейросеть freepik

По состоянию на 20 февраля Bitdeer не владела биткоинами вообще. А еще в ноябре 2025 года компания имела на балансе более чем 2470 биткоинов. Это произошло после периода непрерывного роста ее активов в BTC. Однако за последние три месяца активы постепенно сокращались. Хотя майнинговые компании, как правило, склонны продавать свои активы, полная распродажа биткоинов Bitdeer вызвала большой резонанс на рынке.

Bitdeer сочла необходимым 23 февраля выпустить заявление по поводу продажи. Компания подчеркнула, что это решение не должно дестабилизировать рынки и было принято для привлечения денежных средств в рамках подготовки к покупке новых объектов для майнинга.

Bitdeer ясно дала понять, что не утратила веру в биткоин и намерена продолжать расширять свою майнинговую деятельность. Продажа биткоинов, вероятно, не оказала существенного влияния на цену криптовалюты, поскольку это количество монет незначительное.

Обычно новости о продажах монет приводят к падению курса, а не само давление со стороны продавцов. Однако объявление Bitdeer было сделано еще 20 февраля, и BTC тогда смог даже укрепиться в течение дня. Поэтому объявление Bitdeer, вероятно, не имеет прямой связи с падением цены биткоина почти на 3% за сутки (вечером 23 февраля за 1 BTC дают около $65 500).

В последние недели несколько майнинговых компаний продали биткоины, чтобы расширить свои бизнес-модели. Расширение в области искусственного интеллекта (ИИ) или высокопроизводительных вычислений часто играет в этом решении ключевую роль.

#криптовалюты #майнинг #биткоин #bitcoin #bitdeer
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
