Bitdeer, крупнейшая в мире компания по майнингу Bitcoin (биткоинов) по хешрейту, продала все свои монеты. Об этом стало известно из нового еженедельного обновления, опубликованного Bitdeer на платформе. В начале прошлой недели компания владела 943,1 BTC. Кроме того, за неделю сингапурская компания добыла еще 189,9 BTC, которые, вероятно, тоже продала.
Изображение: нейросеть freepik
Bitdeer сочла необходимым 23 февраля выпустить заявление по поводу продажи. Компания подчеркнула, что это решение не должно дестабилизировать рынки и было принято для привлечения денежных средств в рамках подготовки к покупке новых объектов для майнинга.
Bitdeer ясно дала понять, что не утратила веру в биткоин и намерена продолжать расширять свою майнинговую деятельность. Продажа биткоинов, вероятно, не оказала существенного влияния на цену криптовалюты, поскольку это количество монет незначительное.
Обычно новости о продажах монет приводят к падению курса, а не само давление со стороны продавцов. Однако объявление Bitdeer было сделано еще 20 февраля, и BTC тогда смог даже укрепиться в течение дня. Поэтому объявление Bitdeer, вероятно, не имеет прямой связи с падением цены биткоина почти на 3% за сутки (вечером 23 февраля за 1 BTC дают около $65 500).
В последние недели несколько майнинговых компаний продали биткоины, чтобы расширить свои бизнес-модели. Расширение в области искусственного интеллекта (ИИ) или высокопроизводительных вычислений часто играет в этом решении ключевую роль.