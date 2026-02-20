Сайт Конференция
kosmos_news
Bloomberg: Sony закроет студию-разработчика популярных видеоигр Bluepoint в марте
Дочерняя компания PlayStation ранее занималась разработкой ремейков таких игр, как Demon’s Souls. Около 70 сотрудников потеряют работу в связи с закрытием студии.

Студия разработки компьютерных игр Bluepoint Games была основана в Техасе в 2006 году и много лет тесно сотрудничала с Sony. Такие игры, как Uncharted: The Nathan Drake Collection, ремастер Shadow of the Colossus и ремейк Demon's Souls, были созданы Bluepoint. Их превосходная работа привела к приобретению студии компанией Sony в 2021 году. Но теперь – всего несколько лет спустя – Sony прекращает её деятельность.
Изображение: нейросеть freepikКак сообщает Bloomberg, Sony приняла решение полностью закрыть Bluepoint Games в марте этого года.  70 её сотрудников потеряют работу. Производитель PlayStation заявил, что решение было принято после «недавнего анализа компании».

Представитель Sony сообщил Bloomberg по поводу закрытия:

«Bluepoint Games – невероятно талантливая команда, и их команда создала выдающиеся игры для сообщества PlayStation. Мы благодарим их за страсть, креативность и мастерство».

Последней работой Bluepoint был спин-офф серии God of War. Однако этот проект был отменен в январе 2025 года. За последние несколько лет Sony приобрела множество студий разработки. Некоторые из них недавно столкнулись с сокращениями, но продолжают работать. К ним относятся Bungie (Destiny) и Firesprite (Horizon: Call of the Mountain VR). Другие студии разработки постигла та же участь, что и Bluepoint. Например, Firewalk (Concord) и студия мобильных игр Neon Koi были вынуждены закрыться.

Однако другие приобретенные компании по-прежнему входят в число ведущих студий по разработке игр для PlayStation. Sony приобрела Naughty Dog еще в 2001 году; она с тех пор выпустила серии The Last of Us и Uncharted. Компания Sucker Punch, которая вошла в состав PlayStation в 2011 году, добилась успеха с играми Ghost of Tsushima и Ghost of Yotei. А Insomniac Games, которая сотрудничает с компанией с 2019 года, выпустила несколько топовых игр для PlayStation, включая серию Spider-Man.

#игры #sony #playstation #видеоигры #bluepoin
Источник: bloomberg.com
