Сокращение количества правил по защите грунтовых вод и охране труда призвано стимулировать инновации. Ожидается, что к лету будут введены в эксплуатацию три малых модульных реактора (ММР).

Малые модульные реакторы (ММР) уже несколько лет рекламируются как экологически чистый вариант для удовлетворения растущего мирового спроса на энергию. У этой технологии много поклонников, особенно в Силиконовой долине, поскольку она обещает удовлетворить потребности в электроэнергии центров обработки данных, использующих искусственный интеллект.

Изображение: нейросеть qwen.aiДональд Трамп (Donald John Trump) хочет стимулировать развитие атомной энергетики в США и поэтому в мае 2025 года подписал несколько соответствующих указов. В настоящее время на стадии планирования находятся 11 станций с новыми модульными реакторами – в Айдахо, Канзасе, Теннесси, Техасе и Юте. Теперь правительство США отменило целый ряд правил безопасности для атомной энергетики.

Согласно новым правилам, защита грунтовых вод больше не является обязательной. Радиоактивное загрязнение следует лишь минимизировать или предотвращать. Теперь требуется просто «избегать» попадания радиоактивных отходов в канализационную систему – ранее это было запрещено.

Базовые уровни количества и качества грунтовых вод больше не нужно документировать. Стратегии по ограничению радиационного облучения больше не нужно внедрять; достаточно, если они «разрабатываются там, где это необходимо», а мониторинг следует проводить только «при необходимости». Таким образом, после десятилетий был отброшен фундаментальный принцип ALARA, целью которого было поддержание доз радиации «настолько низкими, насколько это разумно достижимо».

Существуют также значительные изменения в области охраны труда. Ранее официальное расследование аварии начиналось, как только уровень радиационного облучения сотрудников превышал допустимый предел в два раза. Теперь это необходимо только в том случае, если увеличение превышает предел в четыре раза.

Кроме того, сотрудникам атомных электростанций теперь разрешены более длинные смены. Использование средств индивидуальной защиты больше не является обязательным.

Также были отменены правила безопасности ядерных объектов: обучение обращению с огнестрельным оружием, учения по действиям в чрезвычайных ситуациях и тому подобное больше не являются обязательными. Требования к физическим барьерам на атомных электростанциях и вокруг них были значительно сокращены.