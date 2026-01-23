Samsung регулярно выпускает обновления для устройств Galaxy. Январские обновления 2026 года особенно важны, поскольку они устраняют десятки критических уязвимостей безопасности.

Samsung анонсировала обновление безопасности для смартфонов и планшетов Galaxy. Патч устраняет 55 уязвимостей безопасности в Android и One UI. Samsung классифицирует одну из них как критическую, а 28 других — как высокорискованные. До сих пор обновление было в основном доступно пользователям Samsung в Южной Корее. Теперь, как сообщает Sammobile, оно должно стать доступно для всё большего числа устройств в Европе. Владельцы Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 получат обновление Samsung первымиВ ближайшие несколько дней владельцы складных Samsung Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 в Европе также смогут установить январское обновление. Для некоторых пользователей оно уже доступно. Также подтверждено глобальное распространение патча для модели среднего класса Galaxy A55.

Обновление также скоро будет выпущено для серии S25. Владельцы Galaxy Tab S9, S9 Plus и S9 Ultra должны ожидать появления возможности обновления в ближайшее время. Однако, по информации из Южной Кореи, обновление может появиться через несколько дней или даже недель.

Обновление можно запустить вручную в настройках, как обычно. Соответствующая опция находится в разделе «Обновление ПО». В любом случае установка патча начнётся автоматически. В дополнение к срочно необходимому обновлению безопасности, пользователи Samsung могут ожидать ещё одну новую функцию: новую версию One UI для устройств Galaxy на базе Android 16. One UI 8.5, которая, как ожидается, принесёт свежий дизайн и несколько новых функций, в настоящее время всё ещё находится в бета-версии.

Официальный релиз One UI 8.5 ожидается к концу февраля 2026 года, когда Samsung представит новую серию Galaxy S26. Новая версия ОС будет доступна для целого ряда устройств Galaxy, включая не только флагманские модели, но и модели среднего класса, такие как A55.