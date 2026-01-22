Отпечаток руки на острове Сулавеси считается самой древней из известных наскальных рисунков в мире и проливает новый свет на историю заселения Австралии.

Учёные обнаружили древнюю наскальную живопись. По словам исследователей, отпечаток руки в известняковой пещере в Индонезии является самым древним известным наскальным рисунком в мире. Возраст фрагмента отпечатка руки размером 14 на 10 сантиметров составляет приблизительно 67 800 лет, что более чем на 15 000 лет превышает возраст более ранней находки на о. Сулавеси в 2024 году.

Фото: Griffith UniversityКак было заявлено, это открытие дает новые подсказки о раннем распространении современных людей и заселении Австралии. Произведение искусства находится в пещере на юго-востоке Индонезии. Сулавеси популярен среди туристов со всего мира благодаря своим вулканам, коралловым рифам и местам для дайвинга.

Наскальные рисунки были обнаружены и изучены международной группой экспертов под руководством ученых из австралийского Университета Гриффита (Griffith University), индонезийского исследовательского агентства BRIN и австралийского Университета Саутерн Кросс. Результаты были опубликованы в журнале «Nature».

Исследователи использовали метод датирования, определяющий возраст на основе процессов радиоактивного распада в отложениях. Они проанализировали микроскопические минеральные отложения, образовавшиеся над и частично под слоями краски. Это позволило им сузить период создания рисунка.

Ученые также сообщают, что пещера использовалась в художественных целях на протяжении исключительно длительного периода. Согласно их выводам, рисунки создавались там неоднократно на протяжении как минимум 35 000 лет – примерно до 20 000 лет назад. Обнаруженный отпечаток руки окружен значительно более поздними изображениями.

Согласно наблюдениям команды, отпечаток руки также обладает уникальной особенностью: первоначально нанесенная краской рука впоследствии была изменена путем преднамеренного сужения контуров пальцев. Это создает впечатление когтистой руки. Символическое значение этого изменения неясно, объясняют исследователи, – но это может быть знаком того, что люди и животные были тесно связаны в то время.

Эксперты долго спорили о том, когда древний суперконтинент Сахул — современная Австралия, Тасмания и Новая Гвинея — был впервые заселён людьми. Некоторые модели предполагают прибытие около 50 000 лет назад, другие указывают на то, что это произошло не менее 65 000 лет назад. Это открытие убедительно подтверждает идею о том, что предки первых австралийцев уже находились на Сахуле 65 000 лет назад.