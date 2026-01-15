Один из крупнейших корпоративных держателей Ethereum объявил об инвестиции в размере $200 млн в Beast Industries — компанию, связанную с блогером Mr. Beast.

Известный ютубер Mr. Beast давно уже не ограничивается созданием видео для YouTube; он также занимается продажей товаров под своим брендом, управляет бургерной и ведет собственное шоу на Amazon.

Компания Bitmine Immersion Technologies (крупнейший в мире держатель Ethereum) объявила об инвестициях в размере 200 миллионов долларов в компанию Beast Industries, стоящую за автором YouTube-канала Джимми Дональдсоном, более известным как Mr. Beast. Ожидается, что сделка будет завершена примерно 19 января и предоставит Bitmine долю в бренде, имеющем значительный охват среди молодой аудитории.

Beast Industries насчитывает более 450 миллионов подписчиков на своих каналах YouTube и расширила свой бизнес за пределы простого создания контента. Компания, например, производит, потребительские товары, такие как шоколадные батончики Feastables. Платформа считается одной из крупнейших и наиболее инновационных компаний в мире, ориентированных на создателей контента.

Для Bitmine эти инвестиции, безусловно, представляют собой столь необходимую модернизацию, поскольку цена акций компании демонстрирует не очень хорошие результаты.

Председатель совета директоров Bitmine Том Ли подчеркивает ведущую позицию Mr. Beast как создателя контента для молодого поколения. Генеральный директор Beast Industries Джефф Хаузенболд рассматривает инвестиции как подтверждение видения, стратегии и траектории роста компании.