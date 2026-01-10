Центр на авиабазе на Сицилии для стран НАТО начнет полноценную работу в 2029 году.

Министерство обороны Италии официально одобрило создание нового учебного центра для пилотов F-35 Lightning II на авиабазе Трапани-Бирджи. Ведомство утвердило бюджет в размере 112,6 млн евро на создание учебного комплекса на Сицилии. Этот центр начнет полноценную работу в 2029 году.

Напомним, что примерно десять европейских стран, являющихся заказчиками F-35, обязаны выделить часть заказанных ими самолетов Соединенным Штатам, в частности, авиабазе Люк, для подготовки своих пилотов.

«Было решено расширить программу обучения, создав Европейский учебный центр пилотов F-35A в Трапани», — пояснило Министерство обороны Италии.

Помимо подготовки пилотов, цель также состоит в укреплении сотрудничества между европейскими военно-воздушными силами путем разработки общих процедур и тактики. В дополнение к этому центру на базе в Трапани разместятся две эскадрильи F-35A, одна из которых будет заниматься подготовкой пилотов.

В июле, обсуждая этот проект, министр обороны Италии Гвидо Крозето заявил, что оборона должна быть «двигателем социальных, экономических и технологических инноваций». Кроме того, итальянские ВВС утверждаются в качестве ключевого игрока в подготовке пилотов истребителей в Европе и за ее пределами. Уже сейчас Международная школа летной подготовки (IFTS), расположенная на авиабазе Дечимоманну (Сардиния), принимает все большее число европейских курсантов.