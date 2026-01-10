Сайт Конференция
kosmos_news
Италия создаст первый за пределами США международный учебный центр для будущих пилотов F-35A
Центр на авиабазе на Сицилии для стран НАТО начнет полноценную работу в 2029 году.

Министерство обороны Италии официально одобрило создание нового учебного центра для пилотов F-35 Lightning II на авиабазе Трапани-Бирджи. Ведомство утвердило бюджет в размере 112,6 млн евро на создание учебного комплекса на Сицилии. Этот центр начнет полноценную работу в 2029 году.
Напомним, что примерно десять европейских стран, являющихся заказчиками F-35, обязаны выделить часть заказанных ими самолетов Соединенным Штатам, в частности, авиабазе Люк, для подготовки своих пилотов.

«Было решено расширить программу обучения, создав Европейский учебный центр пилотов F-35A в Трапани», — пояснило Министерство обороны Италии.

Помимо подготовки пилотов, цель также состоит в укреплении сотрудничества между европейскими военно-воздушными силами путем разработки общих процедур и тактики. В дополнение к этому центру на базе в Трапани разместятся две эскадрильи F-35A, одна из которых будет заниматься подготовкой пилотов.

В июле, обсуждая этот проект, министр обороны Италии Гвидо Крозето заявил, что оборона должна быть «двигателем социальных, экономических и технологических инноваций». Кроме того, итальянские ВВС утверждаются в качестве ключевого игрока в подготовке пилотов истребителей в Европе и за ее пределами. Уже сейчас Международная школа летной подготовки (IFTS), расположенная на авиабазе Дечимоманну (Сардиния), принимает все большее число европейских курсантов.

#нато #авиация #истребители #f-35 #италия
Источник: theaviationist.com
Сейчас обсуждают

Nelli Motornaya
23:06
Вот вы неполноценные, зачем оскорблять людей?
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
vik Jay
22:56
сделай лучше и выложи, вместо того чтобы пиздеть.
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
vik Jay
22:55
критикуешь, предлогай. Мне кажется чувак сделал норм так мультимедия станцию. А тут сидят одни рукожопы которые на это то не способны сами.
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
sNQ
22:41
мне кажется вешать системник надо было над телевизором/монитором, чтобы скрыть большую часть проводов
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
sNQ
22:34
боксовый кулер от селерона без медного сердечника
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
Роман Ефимочкин
22:24
Стоит покупать и не.... тут думать.
Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
Владимир
22:14
Материнок нет нормальных
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Дмитрий Росс
22:10
Играю абсолютно во все игры в Full HD на ультра настройках графики. Комплект из материнской платы, процессора и 64 Гб оперативной памяти обошёлся мне в 11 тысяч рублей (брал в августе), видеокарта в 5...
AM4 или LGA 1700 — какую платформу выбрать для сборки игрового ПК на базе ОЗУ DDR4 в 2026 году
artemuss1990
21:49
Правильно нужно дать пинка под зад всяким Самсунгам и Хуниксам. А те еще пожалеют, что кинули потребительский сегмент
HP рассматривает возможность закупки оперативной памяти DDR5 у китайских компаний
Redneck_prm_blog
21:45
Рукожопство норм. Но совсем непонятно, в чем смысл разгона и жидкого металла, если тут материнка с тремя фазами, боксовый кулер от целерона и тесный слабопродуваемый корпус.
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
