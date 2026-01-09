Компания стремится развеять опасения клиентов по поводу запаса хода, говорится в сообщении автогиганта.

Volvo готовится к запуску EX60, полностью электрического преемника своего многолетнего бестселлера XC60. По данным Reuters, оптимизированная по запасу хода версия, как ожидается, сможет проехать около 810 километров на одном заряде. Новинка будет представлена в 2026 году.

Источник: Volvo

«Опасения по поводу запаса хода — одна из важнейших проблем, которую мы хотели решить», — сказал Reuters Ахил Кришнан, руководитель программы EX60 в Volvo.

Если батарея разрядится, 10-минутная зарядка должна добавить примерно 340 километров запаса хода, говорится в сообщении. Однако это только при оптимальных условиях. Технически, EX60 основан на новой платформе SPA3 (Scalable Product Architecture 3). Эта архитектура отличается модульной конструкцией и использует так называемый процесс мегалитья, при котором большие части кузова изготавливаются из цельного куска металла.

Автомобиль будет производиться, в частности, на главном заводе в Торсланде, недалеко от Гётеборга (Швеция), где Volvo сосредоточена на повышении эффективности производства для сохранения конкурентоспособности. Полные технические характеристики и цены будут объявлены на презентации 21 января.