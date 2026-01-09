Вдохновением для этой разработки послужили кальмары, которые умеют делать нечто подобное: они меняют цвет очень быстро, используя специальные клетки, которые позволяют им маскироваться.

Исследователи из Стэнфордского университета разработали синтетический материал, способный самостоятельно менять цвет и текстуру. Тонкий материал может быть использован в камуфляже, роботах, адаптивных дисплеях или даже в архитектуре. Результаты были опубликованы в научном журнале Nature.

Кожа кальмара содержит миллионы крошечных клеток, называемых хроматофорами. Каждая из этих клеток, по сути, функционирует как небольшой эластичный шарик, наполненный пигментом. Некоторые из них желтые, другие красные или коричневые. Небольшие мышцы, расположенные в виде звезды, окружают эти шарики.

Когда кальмар надувает этот своего рода шарик, его цвет становится видимым. Когда шарик сокращается, цвет снова исчезает. Мозг кальмара управляет каждым из этих миллионов «шариков», словно гигантский экран из живых пикселей.

Для создания динамических текстур в гибком материале исследователи объединили электронно-лучевую литографию, которая фактически используется в производстве полупроводников, с полимерной пленкой, которая набухает при поглощении воды.

Бомбардируя ее электронным пучком, они смогли контролировать степень набухания определенных участков материала, создавая таким образом детальные узоры, которые становились видимыми только при намокании пленки. Затем они нанесли сверхтонкие слои золота. Один слой золота придает материалу матовый вид, а два слоя золота с полимером между ними действуют как зеркало, отражая только определенные цвета. Это позволяет им создавать детальные узоры, которые становятся видимыми только при намокании.

Применение материала выходит за рамки простой маскировки. С помощью этой технологии также можно создавать так называемых мягких роботов (состоят из гибких, эластичных материалов, имитирующих живые организмы) или адаптивные фасады зданий, способные регулировать свои отражающие свойства в ответ на внешние раздражители.