kosmos_news
В США разработали меняющий цвет и текстуру синтетический материал
Вдохновением для этой разработки послужили кальмары, которые умеют делать нечто подобное: они меняют цвет очень быстро, используя специальные клетки, которые позволяют им маскироваться.

Исследователи из Стэнфордского университета разработали синтетический материал, способный самостоятельно менять цвет и текстуру. Тонкий материал может быть использован в камуфляже, роботах, адаптивных дисплеях или даже в архитектуре. Результаты были опубликованы в научном журнале Nature.

Кожа кальмара содержит миллионы крошечных клеток, называемых хроматофорами. Каждая из этих клеток, по сути, функционирует как небольшой эластичный шарик, наполненный пигментом. Некоторые из них желтые, другие красные или коричневые. Небольшие мышцы, расположенные в виде звезды, окружают эти шарики.

Когда кальмар надувает этот своего рода шарик, его цвет становится видимым. Когда шарик сокращается, цвет снова исчезает. Мозг кальмара управляет каждым из этих миллионов «шариков», словно гигантский экран из живых пикселей.

Для создания динамических текстур в гибком материале исследователи объединили электронно-лучевую литографию, которая фактически используется в производстве полупроводников, с полимерной пленкой, которая набухает при поглощении воды.

Бомбардируя ее электронным пучком, они смогли контролировать степень набухания определенных участков материала, создавая таким образом детальные узоры, которые становились видимыми только при намокании пленки. Затем они нанесли сверхтонкие слои золота. Один слой золота придает материалу матовый вид, а два слоя золота с полимером между ними действуют как зеркало, отражая только определенные цвета. Это позволяет им создавать детальные узоры, которые становятся видимыми только при намокании.

Применение материала выходит за рамки простой маскировки. С помощью этой технологии также можно создавать так называемых мягких роботов (состоят из гибких, эластичных материалов, имитирующих живые организмы) или адаптивные фасады зданий, способные регулировать свои отражающие свойства в ответ на внешние раздражители.

#технологии #физика #химия #открытия
Источник: news.stanford.edu
Сейчас обсуждают

Дмитрий Марков
22:34
Оно вообще никак не контраргументирует его коммент, причём тут оно вообще?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Дмитрий Марков
22:31
Ты понимаешь, что ты сейчас рассуждаешь с позиции СНГ типочка, у которого мнение основано на комментариях игровых пабликов ВК, под каждым их постом о свитче?
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Dangerous
22:11
Гомогейцу "Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю" всё равно - у него видеокарты нет, одна гомогейская зависть.
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
Dangerous
22:09
Это игра как раз для местного психа "Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю"........
Психологический хоррор Pathologic 3 стал доступен для прохождения
Dangerous
22:06
Хватит одного Орешника для прекращения морозных мучений Суомцев...........
В Финляндии потребление электроэнергии достигло исторического максимума
Mallory-blog
21:56
Предположение о том что автор снимает штаны после похода в туалет - крайне оптимистично.
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Dangerous
21:38
да трупом это скоро станет вместе с амэрикой, там делов то ....
Google рассказала о будущем сервиса Gmail с AI Inbox и поиском AI Overview
Bernigan
21:23
Прошёл, норм в целом, хотя от СХ там только название
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
AleksK
21:20
Россиян уже отпустили
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Роман Ефимочкин
21:17
Зеленые, вы где со своим холиваром ???
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
