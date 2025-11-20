Первые звёзды, образовавшиеся после Большого взрыва, находятся слишком далеко, чтобы их можно было увидеть с Земли, но благодаря эффекту гравитационного линзирования эти протозвёзды, возможно, теперь обнаружены.

Считается, что примерно через 200 миллионов лет после Большого взрыва Вселенная расширилась и остыла достаточно для образования первых атомов водорода. Космическая тёмная эпоха завершилась последующим образованием первых звёзд, так называемых звёзды населения III (или Популяции III, Population-III), состоящих в основном из водорода и гелия.

Галактика MACS-J0416.1-2403. Изображение: NASAПоскольку в то время тяжёлые элементы практически отсутствовали, газ, из которого формировались звёзды, состоящий из водорода и гелия, не мог достаточно остыть. Поэтому считается, что эти ранние звёзды были гигантскими и чрезвычайно массивными, с массами в сотни и тысячи раз больше масс Солнца.

Причина, по которой их не обнаружили до сих пор, заключается в том, что звёзды населения III имеют сравнительно короткую продолжительность жизни, расположены небольшими скоплениями и находятся очень далеко.

«Это делает их очень тусклыми», — рассказал астроном Эли Висбал из Университета Толедо в интервью Space.com.

То, что учёные наконец-то обнаружили эти протозвёзды, связано с высокой чувствительностью космического телескопа имени Джеймса Уэбба и эффектом, называемым гравитационным линзированием. Скопление галактик MACS J0416.1-2403, расположенное примерно в 4,5 миллиардах световых лет от нас, действует как увеличительное стекло, усиливая свет от галактики LAP1-B, находящейся за ним, в 100 раз.

Свет, излучаемый LAP1-B, излучается уже около 13 миллиардов лет. Это означает, что исследователи могут использовать его, чтобы наблюдать явления, произошедшие примерно через 800 миллионов лет после Большого взрыва. По словам исследователей, если объекты, содержащиеся в LAP1-B, действительно являются звездами населения III, это будет первое наблюдение таких протозвезд.

Звезды в LAP1-B окружены газом с минимальным количеством металлов и образуют группы массой около 1000 солнечных. Значит, подтверждается возможность того, что это первое открытие звезд населения III.