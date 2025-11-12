Реализация франко-германской программы разработки боевых самолетов будущего находится под вопросом.

На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о будущем SCAF (франко-германская программа разработки боевых самолетов будущего) будет принято к концу года, «каким бы оно ни было». Его французская коллега Катрин Вотрен недавно сообщила о намерении Франции продолжить этот проект.

Однако у Германии нет необходимого опыта для самостоятельной разработки истребителя. Это подтвердила министр обороны Франции Катрин Вотрен в интервью телеканалу Europe 1/CNEWS 11 ноября.

«Когда мы говорим о SCAF, то имеем в виду две вещи. Во-первых, мы говорим о платформе, то есть о самолёте, и, во-вторых, о совместной работе. Проблема с Германией связана с платформой», — сказала Вотрен.

По ее словам, «в настоящее время у Германии нет мощностей для производства самолётов». Министр подчеркнула, что «самолёт невозможно построить за одну ночь, это требует определённых ноу-хау». Поэтому остаются вопросы, которые по определению требуют поиска путей и средств. По ее словам, «Airbus — европейский лидер» в авиации, но «сегодня эталоном в области истребителей, очевидно, является французская Dassault».

Вотрен также упомянула проблемы с разработкой двигателя, который будет установлен на истребителе нового поколения. Напомним, что двигатель разрабатывается французской компанией Safran Aircraft Engines и её основным партнёром — немецкой MTU Aero Engines. Для официального оформления сотрудничества обе компании создали совместное предприятие EUMET GmbH. Задача состоит в разработке двигателя с тягой более 11 тонн.