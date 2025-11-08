Предположительно, таким образом Пентагон может вести подготовку к более масштабным операциям в регионе.

В последние дни над северной частью Южной Америки было замечено необычное движение американского военного самолета. Речь идёт о C-146A Wolfhound, принадлежащему спецназу ВВС США. По данным портала Defence blog, во время полета в Колумбию самолет пролетел «очень близко к территории Венесуэлы», практически войдя в ее воздушное пространство.

C-146A Wolfhound — транспортный самолет, используемый Командованием специальных операций ВВС США (AFSOC). Его задача — быстро и незаметно перевозить небольшие группы спецназа, снаряжение или эвакуировать пациентов из зон боевых действий. Самолет имеет гражданскую окраску, что позволяет ему оставаться относительно незаметным среди других воздушных судов.

Однако маршрут последнего рейса представляет особый интерес. По данным источников, самолёт с регистрационным номером 11-3031 летел вдоль северного побережья Южной Америки, приблизившись на опасное расстояние к границе Венесуэлы, прежде чем взять курс на Колумбию.

Не секрет, что отношения между Вашингтоном и Каракасом остаются напряжёнными уже много лет. Соединённые Штаты обвиняют правительство Николаса Мадуро в сотрудничестве с наркокартелями и нарушении прав человека, в то время как власти Венесуэлы отвечают обвинениями в американском империализме и вмешательстве во внутренние дела страны.

Миссии C-146A часто носят разведывательный или логистический характер. Их незаметное присутствие в политически нестабильных регионах может быть признаком подготовки к более масштабным операциям, способствовать сбору разведывательной информации или сотрудничеству с местными спецслужбами. Особенностью этих самолётов считается их способность действовать в тени, тихо и без официальных заявлений.

Присутствие C-146A может быть связано с планами США по расширению своего военного присутствия в Латинской Америке. В последние месяцы в регионе наблюдается рост военной активности, включая военно-морские учения в Карибском бассейне и совместные операции с Колумбией против картелей. Венесуэла, годами поддерживающая тесные связи с Россией и Ираном, рассматривается США как потенциальный очаг нестабильности.

Однако остаётся неясным, был ли этот полёт исключительно логистическим или частью более масштабной разведывательной операции. Появление специального самолёта в регионе сложно игнорировать. Любой такой шаг может предвещать грядущие перемены.