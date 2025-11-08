Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Самолет спецназа США C-146A Wolfhound был замечен вблизи Венесуэлы
Предположительно, таким образом Пентагон может вести подготовку к более масштабным операциям в регионе.

В последние дни над северной частью Южной Америки было замечено необычное движение американского военного самолета. Речь идёт о C-146A Wolfhound, принадлежащему спецназу ВВС США. По данным портала Defence blog, во время полета в Колумбию самолет пролетел «очень близко к территории Венесуэлы», практически войдя в ее воздушное пространство.
C-146A Wolfhound — транспортный самолет, используемый Командованием специальных операций ВВС США (AFSOC). Его задача — быстро и незаметно перевозить небольшие группы спецназа, снаряжение или эвакуировать пациентов из зон боевых действий. Самолет имеет гражданскую окраску, что позволяет ему оставаться относительно незаметным среди других воздушных судов.

Однако маршрут последнего рейса представляет особый интерес. По данным источников, самолёт с регистрационным номером 11-3031 летел вдоль северного побережья Южной Америки, приблизившись на опасное расстояние к границе Венесуэлы, прежде чем взять курс на Колумбию.

Не секрет, что отношения между Вашингтоном и Каракасом остаются напряжёнными уже много лет. Соединённые Штаты обвиняют правительство Николаса Мадуро в сотрудничестве с наркокартелями и нарушении прав человека, в то время как власти Венесуэлы отвечают обвинениями в американском империализме и вмешательстве во внутренние дела страны.

Миссии C-146A часто носят разведывательный или логистический характер. Их незаметное присутствие в политически нестабильных регионах может быть признаком подготовки к более масштабным операциям, способствовать сбору разведывательной информации или сотрудничеству с местными спецслужбами. Особенностью этих самолётов считается их способность действовать в тени, тихо и без официальных заявлений.

Присутствие C-146A может быть связано с планами США по расширению своего военного присутствия в Латинской Америке. В последние месяцы в регионе наблюдается рост военной активности, включая военно-морские учения в Карибском бассейне и совместные операции с Колумбией против картелей. Венесуэла, годами поддерживающая тесные связи с Россией и Ираном, рассматривается США как потенциальный очаг нестабильности.

Однако остаётся неясным, был ли этот полёт исключительно логистическим или частью более масштабной разведывательной операции. Появление специального самолёта в регионе сложно игнорировать. Любой такой шаг может предвещать грядущие перемены.

#сша #самолет #венесуэла #спецназ #c-146a wolfhound
Источник: defence-blog.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России распространяется новая схема мошенничества с использованием NFC-технологии
9
Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
6
Huawei показала Watch Ultimate 2 в видео презентации Mate 70 Air
1
Специалист жалуется на выход из строя трёх Core i9-14900K из-за нежелания Corsair обновлять BIOS
2
SanDisk выпустила самый компактный флеш-накопитель USB-C на 1 ТБ
+
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
15
Huawei Mate 70 Air получил аккумулятор ёмкостью 6500 мАч
+
Уральские учёные создали инновационную альтернативу свинцовой защите от радиации
+
Украина присоединилась к военной коалиции под руководством Великобритании
4
Энтузиаст поиграл в Battlefield 6 на AMD FX-9590 и не смог его запустить на Intel Core i7-2600K
5
ФБР правомерно уничтожило жёсткий диск с доступом к 3443 биткоинам на сумму более $350 млн
+
ASUS представила игровую клавиатуру ROG Nightmare 98 HE с магнитными переключателями
+
На Ямале появится первое в России производство адипиновой кислоты
+
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
7
Rockstar перенесла релиз GTA 6 на 19 ноября 2026 года
+
Hardware Unboxed завершили масштабное тестирование 47 материнских плат с чипсетом B850
1
AMD готовит 6-ядерный процессор Ryzen 5 7500X3D
+
Xiaomi выпустила глобальное OTA-обновление для HyperOS 3
2
ASUS представила мониторы на базе Tandem OLED и первый в мире OLED-монитор с частотой 720 Гц
+
Из российских вузов в минувшем учебном году отчислили более 10% студентов
1

Популярные статьи

«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
8
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
+
Удивившие меня заблуждения о Луне
20
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
63
Asus ROG Xbox Ally X за $1000 или Nintendo Switch 2 за $500 — что выбрать геймеру в 2025 году
2
«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма
+

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
14:06
Вот за 20 лет только с одной железкой были проблемы. И то если бы выбрал другую модель, то всё работало. Перед покупкой нужно интересоваться, есть ли поддержка этого железа или нет
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
13:54
думаю после установки всего что на фотках, сдетонировать может, опять же если еще и топливо какое не то будет
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
_x86_64s
13:53
а это в стиле дикого дикого запада, под киберпанк
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Suslic
13:44
Те, кто боялся подобного, уже вывели.
Reuters: США поддерживают использование ЕС российских активов для оказания помощи Украине
Снежная королева
13:40
А что с ним может случиться?
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Снежная королева
13:37
А протез это как, палку что-ли ему пришьют и он всегда со стояком ходить будет?
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Suslic
13:37
И не говори. Вступать - не вступать в НАТО, Делать Русский язык государственным или не делать.
Трамп: США могут разрешить Венгрии покупать нефть у России
_x86_64s
13:36
если в детсве во время пупертата не отросло, разрабатывать уже поздно, только протез...
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Снежная королева
13:36
Покажите? А то все так говорят.
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Снежная королева
13:32
У вашей ласточки только одно колесо?
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter