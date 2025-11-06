Предположительно, продажа будет означать значительный сдвиг в политике и может изменить военный баланс на Ближнем Востоке.

Как сообщает Reuters со ссылкой на два «источника, близких к этому вопросу», Саудовская Аравия запросила у администрации Трампа разрешение на приобретение 48 истребителей-бомбардировщиков F-35 у Lockheed Martin. В настоящее время этот запрос рассматривается Министерством обороны США.

«Политическое управление Пентагона работало над этой потенциальной сделкой несколько месяцев, и теперь этот вопрос находится в ведении министра обороны», — сообщили источники Reuters.

Окончательное решение пока не принято. До возможного одобрения остаётся ещё несколько шагов, включая согласие Кабинета министров, подпись президента США и официальное уведомление Конгресса. В мае, во время официального визита Трампа в Эр-Рияд, Белый дом объявил, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия заключили крупнейшую в истории сделку по продаже военной техники на сумму 142 миллиарда долларов. На данный момент General Atomics сообщила о заказе Саудовской Аравии на поставку 200 средневысотных беспилотников MQ-9B SkyGuardian MALE (Medium Altitude Long Endurance).

При этом некоторые источники предположили, что во время визита Трампа обсуждалась возможная закупка Эр-Риядом истребителей F-35A. Это подтверждается инициированной в настоящее время Пентагоном исследованием потенциальной сделки. Пока неясно, удастся ли её осуществить, не поставив под угрозу так называемое Качественное военное превосходство, которое Соединённые Штаты должны гарантировать Израилю. Соглашение может быть одобрено, если Саудовская Аравия нормализует отношения с Израилем и, конечно же, если Конгресс, который будет иметь решающее слово, не выступит против.