kosmos_news
Миллиардер и друг Маска Айзекман вновь выдвинут на пост главы NASA
Считается, что в приоритетах 42-летнего Айзекмана — космическая гонка за Луну и максимальное использование Международной космической станции.

Дональд Трамп вновь выдвинул Джареда Айзекмана на пост администратора NASA. Миллиардер мог возглавить агентство и раньше, но президент США отменил решение, сославшись, среди прочего, на «прежние связи» кандидата с демократами.
Шон Даффи, министр транспорта США, исполняет обязанности главы NASA уже несколько месяцев. Он часто появляется на телевидении, особенно на канале Fox News, где он ранее был ведущим. По сообщениям СМИ, Даффи выступал за доминирование Америки в космосе в партнёрстве с традиционными поставщиками технологий. Джаред Айзекман хочет добиться этого в партнёрстве с новыми игроками на космическом рынке, стремясь максимально вовлечь в проекты американскую промышленность.
Айзекман — 42-летний бизнесмен и пилот, известный своей страстью к авиации (он также руководит компанией, предлагающей обучение пилотов-истребителей) и связями с Илоном Маском. Он приобрёл известность в космической отрасли как командир миссии Inspiration 4, первого полностью гражданского орбитального полёта, который он совершил на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.

Следует подчеркнуть, что выдвижение кандидатуры не является назначением. Прежде чем возглавить космическое агентство, Айзекман пройдёт слушания по утверждению своей кандидатуры в сенатском комитете. Миллиардер прошёл это испытание после своего первоначального выдвижения. Существенные различия в представлениях президента США и Айзекмана об освоении космоса стали очевидны.

В своей инаугурационной речи Трамп представил своё видение на ближайшие четыре года, призвав к возвращению американской экспансии и освоению космоса. Он объявил о «Золотом веке Америки» и высадке человека на Марс. Однако он обошёл стороной вопрос лунной программы «Артемида».

Джаред Айзекман упомянул об утечке в СМИ части программы Athena. Ключевые моменты включают:

  • реорганизацию, направленную на сокращение бюрократии между руководством и инженерами, исследователями и техническими специалистами. Таким образом, миллиардер стремится сократить время принятия ключевых решений;
  • увеличение числа пилотируемых космических миссий и, следовательно, максимальное использование Международной космической станции;
  • обращение особого внимания космической гонке за Луну между США и Китаем.

План Athena свидетельствует о возросшем интересе к технологиям ядерных двигателей. 

«В документе также рассматривается возможность запуска Orion на нескольких платформах (не только на ракете SLS) для поддержки различных будущих миссий», — добавил Айзекман в публикации на X.

Айзекман представит дополнительные разъяснения сенатскому комитету. Длительный процесс утверждения означает, что новый администратор NASA, вероятно, приступит к исполнению обязанностей через несколько месяцев.

#сша #политика #космос #дональд трамп #nasa #луна #джаред айзекман
Источник: arstechnica.com
