Coca-Cola славится своими культовыми рождественскими рекламными роликами, но несмотря на жёсткую критику в прошлом году, компания для их создания снова использует ИИ.

В этом году Coca-Cola снова разместит на разных площадках рождественскую рекламу, созданную с помощью ИИ. Как сообщает Wall Street Journal, использование ИИ-инструментов позволяет значительно ускорить и удешевить производство контента. Однако результат не может сравниться по качеству с культовыми рекламными кампаниями прошлых лет.

Своими рождественскими кампаниями компания Coca-Cola создала часть современной поп-культуры. В 1930-х годах карикатурист и график Хэддон Сандблом создал образ Санта-Клауса, каким все его знают сегодня. С тех пор праздничная реклама компании считается классикой.

Создание рекламных роликов всегда было сложным делом, как объяснил Маноло Арройо, директор по маркетингу Coca-Cola, в интервью Wall Street Journal. Чтобы сократить трудозатраты и расходы, компания теперь использует искусственный интеллект.

В прошлом году Coca-Cola уже использовала искусственный интеллект для создания трёх рождественских рекламных роликов. Компания столкнулась с серьёзной критикой. Тем не менее, Coca-Cola решила снова использовать ИИ в 2025 году. Компания опять сотрудничала со студиями Silverside и Secret Level, которые участвовали в создании рекламных роликов в прошлом году. В общей сложности над проектом работали около 100 человек, включая пять специалистов по ИИ из Silverside. Они сгенерировали и оптимизировали более 70 000 видеороликов с использованием ИИ. Производитель напитка отказался раскрывать стоимость производства роликов.

Новые ролики появятся в эфире примерно в 140 странах. Чтобы избежать проблем с реалистичным изображением людей, на этот раз в рекламе задействованы самые разные животные — от белых медведей и аистов до тюленей и кроликов. Портал TechCrunch пишет, что некоторые животные выглядят реалистично, в то время как другие, с огромными глазами, более мультяшными. Их движения также иногда кажутся неестественными.

Уже сейчас около 30% всех рекламных роликов в США производятся или обрабатываются с использованием инструментов генеративного ИИ. Бюро статистики труда прогнозирует, что к 2026 году эта доля вырастет до 39%.





