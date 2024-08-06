Ключевым нововведением грядущей iOS 18 станет Apple Intelligence — функции искусственного интеллекта, глубоко интегрированные в операционную систему iPhone. Они призваны поднять пользовательский опыт на новый уровень.
Однако, как показала более ранняя тестовая версия, функции искусственного интеллекта могут сделать повседневную работу с мобильным телефоном более опасной. Спам-фильтр в почтовом приложении, поддерживаемый искусственным интеллектом, похоже, имеет серьезные проблемы.
«Приоритетные сообщения в почте помещают актуальные по времени сообщения вверху вашего почтового ящика, как, например, напоминание о необходимости зарегистрироваться на рейс сегодня днем».
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Так Apple описывает новую функцию в приложении «Почта», призванную обеспечить более эффективную обработку входящих сообщений.
Однако Apple Intelligence также помечает спам и фишинговые сообщения как приоритетные и отображает их на видном месте в верхней части папки «Входящие». Несколько пользователей iOS 18 сообщили об этом и опубликовали скриншоты.
Подобные спам-сообщения не должны появляться в почтовом ящике и, конечно же, не должны быть помечены как важные. Такая ошибка может привести к неоправданному увеличению числа жертв фишинга.
Пробел в спам-фильтре ИИ появляется только в ранней бета-версии iOS 18 для разработчиков, но он показывает, что на искусственный интеллект не всегда можно положиться. Возможно, производитель iPhone возьмет проблему под контроль к моменту выпуска Apple Intelligence.
До этого времени еще много. Функции искусственного интеллекта вряд ли будут готовы к выпуску iOS 18 и выходу на рынок серии iPhone 16. Apple уже объявила, что новые функции искусственного интеллекта появятся на iPhone не раньше октября с выходом iOS 18.1.
Эта дата не актуальна для пользователей iPhone в ЕС. Из-за трудностей с европейскими рекомендациями по защите данных функции Apple Intelligence пока не будут доступны в Европе.