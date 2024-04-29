Фальсификация личных данных недопустима, утверждает Европейский центр цифровых прав. Персональные данные должны быть верными, а технология — соответствовать требованиям законодательства.

Чат-боты с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT, часто выдают неточную информацию о людях. Это проблема, поскольку Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR) устанавливает принцип точности информации о людях.

Поэтому информация о людях должна быть точной и, при необходимости, обновляться. По мнению noyb.eu, Европейского центра цифровых прав, ChatGPT противоречит этой директиве. Поэтому сейчас подана соответствую жалоба против OpenAI.

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«ChatGPT часто предоставляет фейковый контент, и даже OpenAI не может это остановить», — заявляет ассоциация noyb.eu.

Помимо фактической точности, компании также обязаны предоставить упомянутым в материалах людям полный доступ к их личной информации и ее источнику. OpenAI публично заявляет, что не знает ни откуда берутся данные, ни какие данные ChatGPT хранит о людях. Компания ничего не может с этим поделать, поскольку фактическая точность в больших языковых моделях остается областью активных исследований. Чтобы подтолкнуть OpenAI к более эффективной политике защиты данных, noyb.eu решил подать жалобу.



«Хотя компания располагает обширными данными по обучению, в настоящее время она не может гарантировать, что пользователи получают правильную информацию», — говорится в сообщении.

По мнению Европейского центра цифровых прав, когда дело касается личных данных, следует предотвратить «естественную» галлюцинацию ChatGPT.

Законодательство ЕС с 1995 года гласит, что персональные данные должны быть точными. Сегодня директива закреплена в статье 5 GDPR. К этому добавляется статья 16, согласно которой пострадавшие имеют право исправлять неверную информацию, а также могут потребовать ее удаления. А еще компании должны иметь возможность доказать, какие данные о физических лицах они хранят и из каких источников они поступают.

По данным noyb.eu, если проблема не будет устранена, ChatGPT не сможет выводить какие-либо данные о людях.

По данным New York Times, «чат-боты выдумывают информацию как минимум в 3% случаев». В некоторых случаях показатель может достигать даже 27%.