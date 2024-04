Крупные музыкальные лейблы обеспокоены музыкой, созданной искусственным интеллектом. ИИ-инструменты могут подражать голосам исполнителей или заполнять платформы гигабайтами музыки.

Количество музыки, созданной искусственным интеллектом, на потоковых платформах, таких как Spotify или Apple Music, вызывает озабоченность в музыкальной индустрии. Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), представляющая более 1600 музыкальных лейблов, даже запустила кампанию Human Artistry Campaign (HAC).

Кампания уже насчитывает более 100 партнеров и излагает некоторые принципы, которые подчеркивают важность привлечения реальных людей к созданию музыки.

Кампания преследует три основные цели. Во-первых, защитить авторские права на музыку, созданную реальными людьми. Это поможет защитить произведения от клонов ИИ.

Во-вторых, кампания направлена на то, чтобы воспрепятствовать технологическим фирмам использовать музыку исполнителей для обучения своего ИИ.

В-третьих, кампания направлена на повышение прозрачности, требуя четких различий между музыкой, генерируемой искусственным интеллектом, и музыкой, созданной человеком.

Крупные потоковые сервисы, такие как Apple Music и Spotify, не поддержали кампанию. Лейблы опасаются, что их музыка будет проигнорирована алгоритмами потоковых сервисов, когда они будут переполнены музыкой, созданной искусственным интеллектом.

Еще одна угроза — ИИ, имитирующий голоса настоящих артистов и выдающий себя за них. Ярким примером этого явления была песня «Heart on my Sleeve» Дрейка и The Weeknd, которая несколько месяцев назад была распространена на Tiktok и набрала более 15 миллионов просмотров, несмотря на то, что она была полностью создана ИИ.

Не все создатели контента видят в генеративном ИИ угрозу. Например, певица Граймс разработала программное обеспечение, которое позволяет людям создавать песни, используя ее голос. Взамен она получает 50% лицензионных отчислений от релизов. Продюсер Timbaland также использовал ИИ в творческих целях, и с его помощью The Notorious B.I.G. «вернулся» на сцену.

Генеративный ИИ обещает коренным образом изменить музыкальную индустрию. Некоторые артисты и лейблы приветствуют эти новые возможности, а другие беспокоятся об авторских правах.