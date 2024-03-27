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Nature Communications: Искусственный интеллект бельгийской компании должен улучшить вкус пива
Инструменты искусственного интеллекта разработали сорта пива, которые в дегустации показали себя лучше, чем традиционные марки. Технология важна для будущих разработок продукта.

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Проведенное в Бельгии исследование изучило возможность использования искусственного интеллекта для оптимизации пивоварения. Путем анализа более 200 химических свойств 250 сортов бельгийского пива были разработаны модифицированные сорта напитка, которые показали себя лучше на дегустациях, чем традиционные марки.
Изображение из открытых источников
Команда из Бельгии опубликовала это исследование в журнале Nature Communications. Ранее была лишь ограниченная возможность использовать потребительские тесты, чтобы выяснить, какие алкогольные и безалкогольные напитки хорошо воспринимаются рынком. Привлечение обученных дегустаторов приводит к высоким затратам. С другой стороны, базы данных онлайн-рейтингов подвержены ошибкам, поскольку они принимают во внимание такие факторы, как цена или текущий культовый статус продукта.

Исследовательская группа под руководством Кевина Верстрепена из Лёвенского католического университета объясняет, что прогнозирование потребительских предпочтений — сложная задача. Трудности возникают главным образом из-за огромного количества активных химических веществ в продукте, которые могут приводить к сложным взаимодействиям и усиливать или ослаблять влияние на восприятие вкуса. Например, сладость и горечь затмевают друг друга.

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Ученые зарегистрировали более 200 химических свойств 250 сортов бельгийского пива, принадлежащих к 22 различным маркам. Эти данные были связаны с описательными данными сенсорного профиля, полученными обученной дегустационной комиссией, и данными более чем 180 000 отзывов потребителей из онлайн-базы данных обзоров пива.

Полученный набор данных был использован для обучения и тестирования десяти моделей машинного обучения, чтобы предсказать вкусы и предпочтения потребителей. На дегустациях разработанное с помощью ИИ пиво получило от тестировщиков более высокую общую оценку. 

Результаты исследования дают представление о потенциале искусственного интеллекта в пищевой промышленности. Однако, по мнению исследовательской группы, ИИ-модели нуждаются в дальнейшем совершенствовании, и более полные наборы данных будут иметь решающее значение для дальнейших улучшений разработок.

Применение ИИ может повысить эффективность разработки продуктов. Это может привести к улучшению качества и разнообразию продуктов, одновременно сокращая затраты на исследования рынка и разработку. Технологии могут сделать пивоваренную отрасль более устойчивой и способствовать повышению удовлетворенности потребителей, но никоим образом не приведут к увеличению потенциала зависимости от алкогольных напитков.

Год назад немецкая пивоварня Beck & Co выпустила пиво под названием Beck’s Autonomous, которое было полностью разработано ИИ.
Источник изображения: Beck & Co
От рецепта до упаковки — за весь процесс, включая наименование, отвечал ИИ. Это пиво было выпущено ограниченным тиражом всего в 450 штук и было доступно только в Германии, Италии и Великобритании. Кампания служила в первую очередь маркетинговым ходом, но Beck & Co планирует более активно использовать ИИ-инструменты. 

Итак, искусственный интеллект, похоже, также будет играть важную роль в пивоварении.

#технологии #искусственный интеллект #напитки #пищевая промышленность
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