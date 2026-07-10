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Sony выпустила суперзум-камеру RX10 V с искусственным интеллектом
Sony RX10 V получила 25 кратный зум, AI автофокус и 4K при 120 кадрах в секунду...
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Компания Sony Electronics представила RX10 V — пятое поколение своей серии универсальных суперзум-камер. Модель оснащена встроенным объективом ZEISS Vario-Sonnar T* с фокусным расстоянием 24–600 мм и 25-кратным оптическим увеличением, который покрывает диапазоны от широкоугольной до супертелефотосъемки. Новинка поступит в продажу в августе по рекомендованной розничной цене около 2300 долларов.

Автор изображения: Sony Electronics

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Аппарат получил 20,1-мегапиксельный многослойный датчик изображения Exmor RS типа 1.0 и процессор обработки изображений BIONZ XR. Камера поддерживает серийную съемку со скоростью до 30 кадров в секунду без затемнения видоискателя с полным следящим автофокусом и автоэкспозицией, выполняющей до 60 расчетов в секунду. Эргономика корпуса с измененным дизайном рукоятки и расположением кнопок переняла черты беззеркальных камер серии Alpha.

Автор изображения: Sony Electronics

Главным обновлением стало появление специального блока искусственного интеллекта для распознавания объектов в реальном времени. Система способна идентифицировать людей, животных, птиц, насекомых, автомобили, поезда и самолеты. Функция оценки позы человека позволяет отслеживать объект, даже если он отвернулся или носит шлем и солнцезащитные очки. Камера также оборудована электронным OLED-видоискателем и улучшенным ЖК-монитором, а аккумулятор обеспечивает около 630 снимков на одном заряде.
Автор изображения: Sony Electronics

В части видеосъемки устройство поддерживает запись в формате 4K с частотой 120 кадров в секунду и пятикратное замедление. В систему интегрированы функции автоматического кадрирования на базе искусственного интеллекта, профили S-Cinetone и S-Log3, поддержка пользовательских цветовых профилей и стабилизация в активном режиме. Защищенный от пыли и влаги корпус оснащен портами USB Type-C, входами для микрофона и наушников, а также поддерживает беспроводную связь Wi-Fi.

#фотоаппарат #фотокамера #фотосъемка #rx10 v #sony electronics
Источник: fonearena.com
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