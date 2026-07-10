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kosmos_news
Самолёт Ан-124-100 впервые доставил разгонный блок «Фрегат» на космодром Восточный
Авиакомпания «Волга-Днепр» доставила на космодром разгонный блок производства АО «НПО Лавочкина» и сопутствующее высокотехнологичное космическое оборудование общей массой 20 тонн.
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Самолёт Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр» впервые доставил из Москвы груз на космодром Восточный. Транспортное воздушное судно привезло на площадку разгонный блок «Фрегат» производства АО «НПО Лавочкина» и сопутствующее высокотехнологичное космическое оборудование.
Изображение: а/к «Волга-Днепр»

Общая масса груза составила 20 тонн. Ступень ракеты-носителя была погружена на самолет с помощью штатного бортового погрузочно-разгрузочного оборудования Ан-124-100. Перед миссией специалисты подготавливали проект перевозки высокотехнологичного оборудования в течение двух месяцев. Уникальная конструкция самолета позволяет перевозить громоздкое или тяжелое оборудование, которое не поместилось бы в обычном самолете.Изображение: а/к «Волга-Днепр»

Это первый в России случай доставки космического оборудования непосредственно на территорию космодрома. Благодаря этому решению экономится время, поскольку расстояние от ближайшего аэродрома в Благовещенске составляет 270 км. При наземной транспортировке потребовалось бы потратить дополнительно 8 часов. Транспортировка от взлетно-посадочной полосы на космодром до площадки заняла всего 25 минут.

Разгонный блок «Фрегат» призван выводить космические аппараты на различные околоземные орбиты в составе ракет-носителей среднего класса. Это один из главных элементов обеспечения пусковых программ. Модуль переместили в монтажно-испытательный цех.

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В настоящее время самолеты Ан-124 являются предпочтительными для стратегической перевозки негабаритных грузов. В зависимости от модификации, Ан-124 может перевозить до 150 тонн полезной нагрузки. «Волга-Днепр» в этом году уже транспортировала аэрокосмические грузы общей массой свыше 500 тонн. Авиакомпания также перевозит оборудование на космодромы Байконур и Восточный.

В США для аналогичных целей используется гражданский транспортный самолёт Super Guppy. В рамках программы НАСА «Артемида» самолет, например, эксплуатировался для транспортировки компонентов космического корабля «Орион», разработанного для лунной миссии.

#россия #космос #авиация #самолет #космодром #ан-124
Источник: aviation21.ru
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