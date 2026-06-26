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kefirNET
Innocn представила первые в мире плоские 49-дюймовые мониторы формата 32:9
Новинки предназначены для профессиональной работы с графикой и данными.
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Компания Innocn анонсировала выпуск мониторов E49M1G и E49M1R, которые стали первыми в индустрии 49-дюймовыми сверхширокоформатными моделями с плоским экраном вместо привычного изогнутого профиля. Производитель отмечает, что новинки ориентированы на профессиональных создателей контента и корпоративный сегмент. Такой формат позволяет избежать искажений линий по краям дисплея, характерных для изогнутых панелей, и решает проблему швов при стыковке двух отдельных мониторов. Площадь экрана новинок эквивалентна двум 27-дюймовым мониторам формата 16:9.

Источник изображения: Innocn

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Обе новинки построены на базе VA-матриц с подсветкой Mini LED, которая разделена на 1760 зон локального затемнения. Максимальная яркость в режиме HDR достигает 1000 нит. Панели обеспечивают охват 100% цветового пространства sRGB, 96% DCI-P3 и 93% Adobe RGB при заводской калибровке точности цветопередачи Delta E менее двух. Для подключения источников сигнала предусмотрено по два интерфейса HDMI и DisplayPort.

Источник изображения: Innocn

Младшая модель E49M1G получила разрешение 3840×1080 пикселей и частоту обновления 144 Гц. Ее стоимость на старте продаж в Китае составляет 4699 юаней(~$690). Старшая модификация E49M1R отличается повышенным разрешением 5120×1440 пикселей и частотой 165 Гц, а ее цена на этапе запуска равна 5399 юаней(~$790).

#мониторы #дисплей #innocn
Источник: ithome.com
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