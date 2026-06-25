Phone (4b) сохраняет узнаваемую эстетику Nothing, но в более сдержанном виде

Компания Nothing официально раскрыла внешний вид смартфона Phone (4b), который станет первой моделью в новой продуктовой линейке. Как сообщается, устройство совмещает черты двух существующих моделей: монолитную конструкцию корпуса от Phone (4a) Pro и светодиодную панель Glyph Bar от базового Phone (4a).

Источник изображения: Nothing

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На тыльной стороне, справа от блока камер, расположены шесть белых светодиодов, выстроенных вертикально. Один из них — красный — загорается во время записи видео. Также панель используется для отображения обратного отсчёта таймера камеры и статуса съёмки.

Задняя панель по-прежнему прозрачная, но с более строгой симметрией в расположении внутренних компонентов. Корпус, как заявляется, получил усиленную конструкцию и мягкое на ощупь покрытие для комфорта в повседневном использовании.

Точные характеристики и дата выхода пока не называются.