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kefirNET
В свободную продажу поступили автомобильные часы Casio G-Shock DW-5600
Часы Casio G-Shock DW5600TT25-1 в стиле автоспорта, созданные в сотрудничестве с Toyo Tires вышли на рынок
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Специальная автомобильная версия ударопрочного хронометра под индексом DW5600TT25-1 стала доступна для массового покупателя. Ранее японский производитель распространял этот редкий аксессуар исключительно через американскую розничную сеть премиальных бутиков и закрытые онлайн-розыгрыши, из-за чего коллекционерам и автолюбителям приходилось переплачивать перекупщикам. Теперь искусственный дефицит полностью устранен, а заказать устройство можно напрямую в фирменном магазине.

Источник изображения: Casio

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Внешний облик модели полностью вдохновлен рисунком протектора летних шин Proxes Sport R. Дизайнеры перенесли рельефные канавки покрышки на черный полимерный ремешок, а металлическую заднюю крышку украсили глубокой гравировкой, имитирующей колесный диск. При активации ночной подсветки под электронными цифрами на циферблате проявляется скрытый неоновый символ гоночной серии. Подарочный комплект тоже стилизован под автомобильную тематику: часы упакованы в круглую жестяную банку в виде собранного колеса.

Источник изображения: Casio

По своим защитным и эксплуатационным свойствам новинка не отличается от классического квадратного семейства пятитысячной серии. Прочный корпус без последствий выдерживает падения на бетон и погружения под воду на глубину, а внутренний элемент питания не требует замены в течение пяти лет. В список стандартных цифровых опций входят автоматический календарь, будильник с мерцающим сигналом и секундомер. Финальная розничная стоимость гаджета установлена на отметке 155 долларов.

#casio #dw5600tt25-1
Источник: notebookcheck.net
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