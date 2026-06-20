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kefirNET
Bosch впервые представила мотор-ступицу для электровелосипедов
Также представлен аккумулятор PowerTube 360 ёмкостью 360 Вт·ч...
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Компания Bosch анонсировала мотор Hub Line, который устанавливается в заднюю втулку и весит 2,3 кг при диаметре около 10 см. Новая система развивает крутящий момент 45 Нм, а при превышении скорости 25 км/ч полностью отключается, позволяя велосипеду катиться без сопротивления. Для городских моделей также представлена аккумуляторная батарея PowerTube 360 ёмкостью 360 Вт·ч — самая тонкая в линейке Bosch (6,8 см в диаметре), которая обеспечивает запас хода более 80 км в экономичном режиме.

Источник изображения: Bosch

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Как сообщили в компании, мотор интегрирован в экосистему Smart System и поддерживает приложение eBike Flow, автоматические обновления, навигацию и защиту от кражи через новый модуль ConnectModule с GPS и Bluetooth для точного позиционирования. Для управления представлен компактный контроллер LED Controller, который на 65% меньше предшественника и оснащён портом USB-C с мощностью до 10 Вт, а также дисплей Intuvia 200 с 2,4-дюймовым дисплеем.

Источник изображения: Bosch

По словам генерального директора Bosch eBike Systems Клауса Флейшера (Claus Fleischer), новая система открывает новую эру городских электровелосипедов, сочетая лёгкость, современный дизайн и интуитивное управление. Первыми моделями на Hub Line стали Canyon Roadlite:ON CF с карбоновой рамой и ременным приводом за 2999 евро, а также складной Vello VIA+ массой 16,5 кг по цене 2990 евро. Обе новинки будут представлены на выставке Eurobike во Франкфурте с 24 по 27 июня.

Источник изображения: Bosch

#bosch #мотор-колесо #hub line #мотор-втулка #мотор-ступица
Источник: bosch-presse.de
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