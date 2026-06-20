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kefirNET
Canyon представила прототип шоссейного велосипеда Predict с бортовым ИИ и радарами
Бренд Canyon спроектировал аналоговый дорожный велосипед Predict, оснащенный комплексом предиктивной безопасности на базе искусственного интеллекта.
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Компания Canyon анонсировала концептуальную модель Predict, оснащённую 360-градусным сенсорным комплексом для предсказания рисков на дороге. Система объединяет данные с камер, радаров и датчиков движения, обрабатывая их в режиме реального времени на бортовом компьютере без подключения к облачным сервисам для исключения задержек и вопросов приватности.

Источник изображения: Canyon

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Как сообщили в компании, прототип на базе карбоновой рамы оснащён фронтальной и тыльной радарными модулями, камерами и распределёнными сенсорами, включая датчик движения в ступице колеса DT Swiss. Система отслеживает скорость, траекторию и устойчивость велосипеда, оценивает расстояние до других транспортных средств, прогнозирует их поведение и предупреждает велосипедиста о потенциальных угрозах через встроенный дисплей на руле, светодиодные индикаторы и тактильную отдачу. В критической ситуации предусмотрена возможность дистанционного опускания подседельного штыка для снижения центра тяжести. Время автономной работы от встроенной батареи — до 8 часов, с продлением срока службы через динамо-втулку.

Источник изображения: Canyon

Разработка также совместима с умным шлемом Stingr с дополненной реальностью, отображающим данные на визоре. По словам директора по дизайну Canyon Феди Делича (Fedja Delic), технология призвана повысить безопасность велосипедистов, число серьёзных травм которых растёт в ряде стран, в отличие от статистики по автомобилистам.

Источник изображения: Canyon

Прототип будет представлен на выставке Eurobike во Франкфурте с 24 по 27 июня. Canyon оценивает возможность запуска серийной модели или её преемника в течение трёх лет при условии приемлемого снижения стоимости технологий.

Источник изображения: Canyon

#велосипед #canyon #велосипеды #predict
Источник: media-centre.canyon.com
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