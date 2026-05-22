Разработчики из Bungie объявили о завершении активной разработки своего многопользовательского шутера Destiny 2.

Решение принято на фоне затяжного падения онлайна: за последний год среднее число одновременных пользователей в Steam планомерно снижалось, упав с январских 26 тысяч до майских 11 тысяч человек. Финальное контентное обновление под названием Monument of Triumph выйдет 9 июня 2026 года, после чего студия полностью переключится на создание новых проектов и поддержку недавно выпущенного шутера Marathon.

Несмотря на прекращение выпуска обновлений и сезонных ивентов, серверы Destiny 2 продолжат работать, и игра останется доступной для пользователей в обозримом будущем. Прощальный апдейт Monument of Triumph внесет масштабные изменения в игровые механики и баланс: разработчики добавят новые аспекты и способности для всех трех классов персонажей, переработают интерфейс карты-Режиссера, обновят награды за прохождение рейдов и подземелий, а также введут постоянный режим «Пантеон» с босс-файтами. Кроме того, в игру навсегда вернется гоночный режим Sparrow Racing League.

Одновременно с релизом патча 9 июня в продажу поступит единое издание Destiny 2: The Collection, которое объединит в себе абсолютно все существующие контентные дополнения и наборы прошлых лет. Цены на отдельные ранее выпущенные DLC также получат постоянную скидку.