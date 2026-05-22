Бренд Rogbid представил новые часы для активного отдыха GeoX2, выполненные в корпусе из нержавеющей стали. Устройство оснащено 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 1000 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Новинка сертифицирована по американскому военному стандарту MIL-STD-810H, что обеспечивает защиту от ударов, пыли и температурных перепадов, а также обладает водонепроницаемостью класса 5ATM с поддержкой отдельного режима для фридайвинга. На боковой грани стального корпуса расположен встроенный светодиодный фонарик.

Источник изображения: Rogbid

Главной технической особенностью модели стал навигационный модуль с поддержкой двух частот (L1 и L5), работающий с шестью глобальными спутниковыми системами. Часы поддерживают загрузку офлайн-карт для отслеживания маршрута без подключения к сети, функцию возврата к точке старта (trackback), а также оснащены альтиметром, барометром и компасом. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 500 мАч, обеспечивающий до 15 дней работы в стандартном режиме или до 21 часа при непрерывном использовании GPS.

В программную часть интегрировано отслеживание стандартных показателей здоровья (пульс, уровень кислорода в крови SpO2, фазы сна) и более 100 спортивных режимов. Модуль Bluetooth 5.3 позволяет подключать беспроводные наушники напрямую к часам для прослушивания аудио и приема звонков. Новинка выходит на рынок в расцветках Tech Black и Energy Orange по стоимости 89,99 доллара.