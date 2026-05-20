Новый ноутбук Legion Y9000P Extreme Edition оснащен процессором Intel Core Ultra 290HX Plus

На презентации в Китае дебютировал флагманский игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000P в топовой модификации Extreme Edition модели 2026 года. Главным аппаратным изменением стал переход на свежий процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus, способный выдавать до 165 Вт мощности. В максимальной конфигурации лэптоп комплектуется дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop с 24 ГБ видеопамяти и теплопакетом до 175 Вт. За стабильную работу мощного железа под нагрузкой отвечает обновленная система охлаждения с тремя вентиляторами, которая способна рассеивать мощность до 285 Вт.

Еще одной важной особенностью новинки стал 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Панель имеет соотношение сторон 16:10, обеспечивает стопроцентный охват цветового пространства DCI-P3, а ее пиковая яркость достигает 1100 нит. В арсенале устройства также значатся до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, модуль беспроводной связи Wi-Fi 7, фирменная клавиатура TrueStrike и развитая система RGB-подсветки, расположенная на задних воздуховодах, передней грани и крышке корпуса.

На внутреннем рынке Китая стоимость версии с графикой RTX 5070 Ti начинается от 20 999 юаней(~$3000), а за топовый вариант с картой RTX 5090 придется отдать от 37 999 юаней(~$5500). Ожидается, что за пределами Поднебесной данная модель традиционно выйдет под коммерческим названием Legion 7i Pro.